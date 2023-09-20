Тороп рассказал, кто в ЦСКА важнее – Акинфеев или тренеры

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп оценил роль голкипера Игоря Акинфеева в клубе.

«Акинфеев – больше, чем игрок? Конечно! Он очень сильно влияет на игру, но есть субординация – главный тренер и тренерский штаб важнее.

Есть субординация, но на поле он управляет игрой, у него есть чувство ритма. Он создаeт баланс, я хочу учиться у кумира детства», – сказал Тороп.

Акинфеев всю карьеру играет в ЦСКА.

Он дебютировал за клуб в 2003 году.

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