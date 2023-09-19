Абаскаль объяснил, почему «Спартаку» важно победить «Пари НН»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий перед кубковым матчем с «Пари НН».
Встреча пройдет сегодня в Нижнем Новгороде. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
– Одна победа отделяет «Спартак» от досрочного выхода из группы в Кубке России. Насколько важно одержать победу сегодня?
– Это невероятно важно для стабильности, последовательности, особенно после перерыва на матчи сборных.
Изменения в стартовом составе? Никто никого не бережет, мы играем за «Спартак», каждый это понимает, ставим самые высокие задачи, прогрессировать и расти.
Источник: «Матч ТВ»