Абаскаль объяснил, почему «Спартаку» важно победить «Пари НН»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий перед кубковым матчем с «Пари НН».

Встреча пройдет сегодня в Нижнем Новгороде. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

– Одна победа отделяет «Спартак» от досрочного выхода из группы в Кубке России. Насколько важно одержать победу сегодня?

– Это невероятно важно для стабильности, последовательности, особенно после перерыва на матчи сборных.

Изменения в стартовом составе? Никто никого не бережет, мы играем за «Спартак», каждый это понимает, ставим самые высокие задачи, прогрессировать и расти.