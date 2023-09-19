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    • Абаскаль объяснил, почему «Спартаку» важно победить «Пари НН»

    Абаскаль объяснил, почему «Спартаку» важно победить «Пари НН»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий перед кубковым матчем с «Пари НН».

    Встреча пройдет сегодня в Нижнем Новгороде. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    – Одна победа отделяет «Спартак» от досрочного выхода из группы в Кубке России. Насколько важно одержать победу сегодня?

    – Это невероятно важно для стабильности, последовательности, особенно после перерыва на матчи сборных.

    Изменения в стартовом составе? Никто никого не бережет, мы играем за «Спартак», каждый это понимает, ставим самые высокие задачи, прогрессировать и расти.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 17:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6181

      Питерский князь 52 минуты назад

      Пора срамтаку уже спрогрессировать и вырости до пердива!
      :)))

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