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    • Газзаев отреагировал на заявление УЕФА, что Россию не вернут до окончания СВО

    Газзаев отреагировал на заявление УЕФА, что Россию не вернут до окончания СВО

    Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал слова президента УЕФА Александра Чеферина о том, что Россия вернется в еврофутбол только после окончания СВО.

    «Важно отметить, что Россия была не исключена из участия в европейских турнирах, а отстранена на сезон-2022/23. Так что слова Чеферина имеют под собой все основания, мы вправе отнестись к ним со всей серьeзностью.

    Наша страна во всех смыслах является футбольной державой со своей историей знаковых побед и успехов со времeн советского прошлого.

    Российские клубы, как и национальная сборная, всегда были конкурентоспособны и занимали лидирующие позиции. А чемпионат страны находился на пятом-шестом месте в рейтинге национальных первенств Европы.

    Было время, когда сборная СССР была среди лидеров рейтинга. Успехи были на чемпионатах мира, Европы, на Олимпийских играх. В новейшей истории всем хорошо известны победы ЦСКА и «Зенита» в Кубке УЕФА. А также нельзя не вспомнить бронзовые медали нашей сборной на Евро-2008.

    Обойтись без участия России в мировой футбольной жизни просто нельзя. Истинные спортивные результаты рождаются только в конкуренции с другими», – заявил Газзаев.

    • Россия отстранена с февраля 2022 года.
    • При этом российская женская бригада судей получила в этом сентябре назначение на матч женской Лиги наций УЕФА.
    • Сборная России играет только товарищеские матчи с азиатскими и африканскими соперниками.

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    Источник: RT

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    Сегодня, 08:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16239

      Алексей З 9 минут назад

      Экскурс в историю.
      У нас есть персонаж , который про печенегов и прочую хню рассказывает , лизун берёт пример.
      Обходятся и обойдутся .
      Надо заканчивать с СВО и заниматься развитием страны и спорта, а не сеять смерть.

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      Рейтинг: +25295

      bset 20 минут назад

      "Обойтись без участия России в мировой футбольной жизни просто нельзя". Что мир потерял от того, что Россия не участвует в международных соревнованиях? Ни-че-го.

      1
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