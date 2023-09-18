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    Галактионов оценил игру Дзюбы в этом сезоне

    Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал игру нападающего Артема Дзюбы в этом сезоне.

    – Как оцените то, что показывает Дзюба в последних матчах? Это явно не то, что мы видели в прошлом сезоне, когда он тащил команду за собой.

    – Вопрос не только в Артеме. Вопрос в организации и нашей игры, в том числе и матча с «Оренбургом», мы упростили игру, не хватило хладнокровия и терпения. Мы слишком форсировали атаку.

    С другой стороны, у Артема статистика 2+2, относительно себя прошлого сезона он действует неплохо.

    – По игре, по физической подготовке к Артему нет претензий?

    – Нет. Он работает достаточно неплохо. У него хорошие показатели и скоростной работы. У нас очень много невынужденных ошибок. Классность игроков, которые его окружали в другой команде, была выше. У нас более молодые ребята, нестабильные, необходимо определенные терпения.

    • 35-летний Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • Контракт с «Локо» действует до лета.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 19:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19748

      NewLife 3 минуты назад

      Какую то чушь несет.

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