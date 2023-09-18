Галактионов оценил игру Дзюбы в этом сезоне

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал игру нападающего Артема Дзюбы в этом сезоне.

– Как оцените то, что показывает Дзюба в последних матчах? Это явно не то, что мы видели в прошлом сезоне, когда он тащил команду за собой.

– Вопрос не только в Артеме. Вопрос в организации и нашей игры, в том числе и матча с «Оренбургом», мы упростили игру, не хватило хладнокровия и терпения. Мы слишком форсировали атаку.

С другой стороны, у Артема статистика 2+2, относительно себя прошлого сезона он действует неплохо.

– По игре, по физической подготовке к Артему нет претензий?

– Нет. Он работает достаточно неплохо. У него хорошие показатели и скоростной работы. У нас очень много невынужденных ошибок. Классность игроков, которые его окружали в другой команде, была выше. У нас более молодые ребята, нестабильные, необходимо определенные терпения.