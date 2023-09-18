Кузяев рассказал, нравится ли ему жить во Франции

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев высказался о жизни во Франции.

«Мне нравится жить во Франции. Это новый опыт, мне очень нравится. Это новая жизнь для меня. Я очень-очень рад.

Я начал учить французский. Это не очень тяжелый язык, но есть свои детали. Все хорошо», – сказал Кузяев.