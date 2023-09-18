Кузяев рассказал, нравится ли ему жить во Франции

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев высказался о жизни во Франции.
«Мне нравится жить во Франции. Это новый опыт, мне очень нравится. Это новая жизнь для меня. Я очень-очень рад.
Я начал учить французский. Это не очень тяжелый язык, но есть свои детали. Все хорошо», – сказал Кузяев.
- У Кузяева 2 гола в 5 матчах Лиги 1.
- Недавно L’Équipe вынесло в заголовок своего материала: «Кузяев, царь родился».
- Российский полузащитник попал в символическую сборную 4-го тура чемпионата Франции.
Источник: Prime Video Sport France