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    Кузяев рассказал, нравится ли ему жить во Франции

    Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев высказался о жизни во Франции.

    «Мне нравится жить во Франции. Это новый опыт, мне очень нравится. Это новая жизнь для меня. Я очень-очень рад.

    Я начал учить французский. Это не очень тяжелый язык, но есть свои детали. Все хорошо», – сказал Кузяев.

    • У Кузяева 2 гола в 5 матчах Лиги 1.
    • Недавно L’Équipe вынесло в заголовок своего материала: «Кузяев, царь родился».
    • Российский полузащитник попал в символическую сборную 4-го тура чемпионата Франции.

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    Источник: Prime Video Sport France

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    Сегодня, 15:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3246

      alefreddy 1 минуту назад

      все это моменты пока на наших не станет гонение

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      Ответить
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      Рейтинг: +5035

      Ziklop 1 час назад

      вью можно брать года через три минимум, после окончания игры в футбол!
      пока он там работает!

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