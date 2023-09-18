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    Тикнизян назвал игрока, от которого зависит «Локомотив»

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о важной роли Артема Дзюбы в клубе. Он считает, что команда зависит от 35-летнего форварда.

    – Когда у Дзюбы идет игра, то «Локомотив» побеждает. Насколько он значимый игрок для команды?

    – Я неоднократно говорил, что Дзюба – очень важный игрок для нашей команды. Действительно, у нас есть Дзюба-зависимость. Он очень яркая личность, хороший центральный форвард. Во многом его форма влияет на нашу игру и отчасти так и есть, что побеждаем, когда у него идет игра.

    – В этом сезоне часто менялась пара центральных защитников, тебе как защитнику это не мешает в игре? С кем удобнее играть больше?

    – Это нормальный процесс. Мне со всеми удобно играть, это вопрос привычки уже. Но в последних четырех играх в РПЛ пара защитников Фассон-Морозов не менялась.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5035

      Ziklop 2 часа назад

      за армян хорошо играл Тикнизян, там тоже Дзюбы не хватало в штрафной!

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      Рейтинг: +6160

      Питерский князь 3 часа назад

      Скоро будут брать мнтервью: "Как вы так могли обосраться, привезли 5 мячей от Зенита"?
      :)))

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