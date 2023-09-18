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Тикнизян назвал игрока, от которого зависит «Локомотив»

18 сентября 2023, 13:00
2

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о важной роли Артема Дзюбы в клубе. Он считает, что команда зависит от 35-летнего форварда.

– Когда у Дзюбы идет игра, то «Локомотив» побеждает. Насколько он значимый игрок для команды?

– Я неоднократно говорил, что Дзюба – очень важный игрок для нашей команды. Действительно, у нас есть Дзюба-зависимость. Он очень яркая личность, хороший центральный форвард. Во многом его форма влияет на нашу игру и отчасти так и есть, что побеждаем, когда у него идет игра.

– В этом сезоне часто менялась пара центральных защитников, тебе как защитнику это не мешает в игре? С кем удобнее играть больше?

– Это нормальный процесс. Мне со всеми удобно играть, это вопрос привычки уже. Но в последних четырех играх в РПЛ пара защитников Фассон-Морозов не менялась.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем Тикнизян Наир
Комментарии (2)
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Ziklop
1695038190
за армян хорошо играл Тикнизян, там тоже Дзюбы не хватало в штрафной!
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фанат джигурды
1695048905
Когда уже этого ару продадут!!!
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