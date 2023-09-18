Тикнизян назвал игрока, от которого зависит «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о важной роли Артема Дзюбы в клубе. Он считает, что команда зависит от 35-летнего форварда.

– Когда у Дзюбы идет игра, то «Локомотив» побеждает. Насколько он значимый игрок для команды?

– Я неоднократно говорил, что Дзюба – очень важный игрок для нашей команды. Действительно, у нас есть Дзюба-зависимость. Он очень яркая личность, хороший центральный форвард. Во многом его форма влияет на нашу игру и отчасти так и есть, что побеждаем, когда у него идет игра.

– В этом сезоне часто менялась пара центральных защитников, тебе как защитнику это не мешает в игре? С кем удобнее играть больше?

– Это нормальный процесс. Мне со всеми удобно играть, это вопрос привычки уже. Но в последних четырех играх в РПЛ пара защитников Фассон-Морозов не менялась.

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