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    • Ловчев считает, что судейство игр «Спартака» отличается от других матчей РПЛ

    Ловчев считает, что судейство игр «Спартака» отличается от других матчей РПЛ

    Бывшему спартаковцу Евгению Ловчеву не нравится, как судят в РПЛ его команду.

    «У меня обращение к арбитрам РПЛ. Я вижу, что не первый раз у нас идeт матч, когда арбитры завышают, как они говорят, планку единоборств. При этом спокойно относятся к тому, что можно тянуть время.

    Это не первый раз происходит в матчах красно-белых. Я видел это в матче с «Ахматом», видел вчера в исполнении «Сочи». Неинтересно такое смотреть – тяни, толкай, хлестай. Дмитрий Хохлов сам так не играл, странно, что вчера мы это увидели в исполнении «Сочи», – написал Ловчев.

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    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

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    Сегодня, 17:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16190

      Алексей З 3 минуты назад

      Время тянуть это ерунда , судья в праве компенсировать это , а вот не наказывать за фолы карточками ,начинает бесить. Тактика мелкого фола у многих на вооружении, если каждый из 10 полевых по 3 фола сделает ? Судьям надо присекать это.

      0
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      Рейтинг: +4254

      ПалкоВводецъ (returned) 12 минут назад

      Серафимыч проснись? Хряков всегда тащат судьи. Вот и в последнем матче судейка отменил чистый гол Сочи. Гыгыгы

      2
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      Рейтинг: +43

      СПбМерлин 22 минуты назад

      Не понимаю такие жалобы. У тебя чистого времени около 90 минут. Мало?! Конечно, нет. Вот и нечего жаловаться на задержку в 2 минуты суммарно.

      2
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