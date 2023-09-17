Ловчев считает, что судейство игр «Спартака» отличается от других матчей РПЛ

Время тянуть это ерунда , судья в праве компенсировать это , а вот не наказывать за фолы карточками ,начинает бесить. Тактика мелкого фола у многих на вооружении, если каждый из 10 полевых по 3 фола сделает ? Судьям надо присекать это.
Бывшему спартаковцу Евгению Ловчеву не нравится, как судят в РПЛ его команду.
«У меня обращение к арбитрам РПЛ. Я вижу, что не первый раз у нас идeт матч, когда арбитры завышают, как они говорят, планку единоборств. При этом спокойно относятся к тому, что можно тянуть время.
Это не первый раз происходит в матчах красно-белых. Я видел это в матче с «Ахматом», видел вчера в исполнении «Сочи». Неинтересно такое смотреть – тяни, толкай, хлестай. Дмитрий Хохлов сам так не играл, странно, что вчера мы это увидели в исполнении «Сочи», – написал Ловчев.
- Накануне матч 8-го тура РПЛ «Спартак» – «Сочи» (1:0) обслуживал Артем Чистяков из Азова.
- «Спартак» вырвал победу на 91-й минуте.
- Забил защитник Срджан Бабич.