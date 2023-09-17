Ловчев считает, что судейство игр «Спартака» отличается от других матчей РПЛ

Бывшему спартаковцу Евгению Ловчеву не нравится, как судят в РПЛ его команду.

«У меня обращение к арбитрам РПЛ. Я вижу, что не первый раз у нас идeт матч, когда арбитры завышают, как они говорят, планку единоборств. При этом спокойно относятся к тому, что можно тянуть время.

Это не первый раз происходит в матчах красно-белых. Я видел это в матче с «Ахматом», видел вчера в исполнении «Сочи». Неинтересно такое смотреть – тяни, толкай, хлестай. Дмитрий Хохлов сам так не играл, странно, что вчера мы это увидели в исполнении «Сочи», – написал Ловчев.