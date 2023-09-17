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  • Ловчев считает, что судейство игр «Спартака» отличается от других матчей РПЛ

Ловчев считает, что судейство игр «Спартака» отличается от других матчей РПЛ

17 сентября 2023, 17:51
17

Бывшему спартаковцу Евгению Ловчеву не нравится, как судят в РПЛ его команду.

«У меня обращение к арбитрам РПЛ. Я вижу, что не первый раз у нас идeт матч, когда арбитры завышают, как они говорят, планку единоборств. При этом спокойно относятся к тому, что можно тянуть время.

Это не первый раз происходит в матчах красно-белых. Я видел это в матче с «Ахматом», видел вчера в исполнении «Сочи». Неинтересно такое смотреть – тяни, толкай, хлестай. Дмитрий Хохлов сам так не играл, странно, что вчера мы это увидели в исполнении «Сочи», – написал Ловчев.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (17)
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СПбМерлин
1694964098
Не понимаю такие жалобы. У тебя чистого времени около 90 минут. Мало?! Конечно, нет. Вот и нечего жаловаться на задержку в 2 минуты суммарно.
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ivany4
1694967568
Ну что сказать, Ловчев стал читать комметы адекватных болельщиков и озвучивать. Вероятно скоро и судейский корпус начнет скоро открыто ктитиковать.))) Капитан очевидность!!!
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paracetamol
1694967926
Кто о чем, а побирушки о подачках!
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вальтер79
1694968989
старика опять понесло и все о том же о судействе играть надо а не балаболить)))
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Рыло свина
1694974389
все игры так судят, проснулся Ловчев. футбол уже не тот обнимашки броски удары, а судилы сгнили с головы!
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JIEGEHDA
1695022011
. Дмитрий Хохлов сам так не играл, странно, что вчера мы это увидели в исполнении «Сочи» То есть как тренер играл так должна играть команда . Тогда два вывода.1) Топ игрок должен взять команду и это автоматически делает её топ . 2) Абаскаль не играл . Тогда сходится. И команда играет сутки через трое . Главное чтоб и смена попалась в день матча
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