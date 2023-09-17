Сколько денег «Динамо» будет тратить на работу с фанатами – инсайд Смирнова

«Динамо» будет вкладывать деньги в привлечение болельщиков на трибуны. Об этом сообщил футбольный агент Антон Смирнов.
«Динамо» будет выделять 25 миллионов рублей в год на привлечение болельщиков на трибуны в связи с ситуацией с Fan ID.
Видимо, речь идeт о фактическом создании новой фанатской аудитории, лояльной к клубу.
Заниматься всем этим будет Александр Шпрыгин, он же Каманча», – написал Смирнов.
- Шпрыгин – основатель Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), фанат «Динамо». Про него группа «Воровайки» несколько лет назад записала песню.
- Москвичи идут в РПЛ 3-ми.
- У «Динамо» нет трофеев с 1995 года.
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова