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    • Сколько денег «Динамо» будет тратить на работу с фанатами – инсайд Смирнова

    Сколько денег «Динамо» будет тратить на работу с фанатами – инсайд Смирнова

    «Динамо» будет вкладывать деньги в привлечение болельщиков на трибуны. Об этом сообщил футбольный агент Антон Смирнов.

    «Динамо» будет выделять 25 миллионов рублей в год на привлечение болельщиков на трибуны в связи с ситуацией с Fan ID.

    Видимо, речь идeт о фактическом создании новой фанатской аудитории, лояльной к клубу.

    Заниматься всем этим будет Александр Шпрыгин, он же Каманча», – написал Смирнов.

    • Шпрыгин – основатель Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), фанат «Динамо». Про него группа «Воровайки» несколько лет назад записала песню.
    • Москвичи идут в РПЛ 3-ми.
    • У «Динамо» нет трофеев с 1995 года.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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