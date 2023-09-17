Сколько денег «Динамо» будет тратить на работу с фанатами – инсайд Смирнова

«Динамо» будет вкладывать деньги в привлечение болельщиков на трибуны. Об этом сообщил футбольный агент Антон Смирнов.

«Динамо» будет выделять 25 миллионов рублей в год на привлечение болельщиков на трибуны в связи с ситуацией с Fan ID.

Видимо, речь идeт о фактическом создании новой фанатской аудитории, лояльной к клубу.

Заниматься всем этим будет Александр Шпрыгин, он же Каманча», – написал Смирнов.