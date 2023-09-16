Примера. «Барселона» разгромила «Бетис» (5:0), Феликс забил

«Барселона» в пятом туре Примеры переиграла дома «Бетис». Каталонцы забили пять голов.

Один из мячей забил арендованный у «Атлетико» Жоау Феликс. Еще один гол на счету другого новичка – Жоау Канселу.

Главному тренеру «Бетиса» Мануэлю Пеллегрини в день матча исполнилось 70 лет.

«Барселона» как минимум на сутки возглавила таблицу. «Бетис» опустился на девятую строчку.

Испания. Примера. 5-й тур

Барселона – Бетис – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Феликс, 25; 2:0 – Левандовски, 32; 3:0 – Торрес, 62; 4:0 – Рафинья, 66; 5:0 – Канселу, 81.

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