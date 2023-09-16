Приводим стартовые составы на матч 8-го тура чемпионата России «Спартак» – ПФК «Сочи». Игра начнется в 19:00 по мск.

Стартовые составы команд:

«Спартак»:

Александр Селихов, Алексис Дуарте, Срджян Бабич, Александр Соболев, Виктор Мозес, Квинси Промес, Кристофер Мартинс Перейра, Роман Зобнин, Тео Бонгонда, Даниил Хлусевич, Данил Денисов

Главный тренер: Гильермо Абаскаль

«Сочи»:

Николай Заболотный, Ваня Дркушич, Мартин Крамарич, Амир Батырев, Иван Игнатьев, Кирилл Кравцов, Соломон Агбалака, Мигел Силвейра, Марсело Алвеш, Иван Миладинович, Юрий Медведев

Главный тренер: Дмитрий Хохлов