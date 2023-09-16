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    • Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «ПФК Сочи»: 8 тур чемпионат России

    Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «ПФК Сочи»: 8 тур чемпионат России

    Приводим стартовые составы на матч 8-го тура чемпионата России «Спартак» – «ПФК Сочи». Игра начнется в 19:00 по мск.

    Стартовые составы команд:

    «Спартак»:

    Александр Селихов, Алексис Дуарте, Срджян Бабич, Александр Соболев, Виктор Мозес, Квинси Промес, Кристофер Мартинс Перейра, Роман Зобнин, Тео Бонгонда, Даниил Хлусевич, Данил Денисов

    Главный тренер: Гильермо Абаскаль

    «Сочи»:

    Николай Заболотный, Ваня Дркушич, Мартин Крамарич, Амир Батырев, Иван Игнатьев, Кирилл Кравцов, Соломон Агбалака, Мигел Силвейра, Марсело Алвеш, Иван Миладинович, Юрий Медведев

    Главный тренер: Дмитрий Хохлов

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 18:13
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