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  • Орлов призвал не увольнять Абаскаля из «Спартака»: «Дайте ему поработать»

Орлов призвал не увольнять Абаскаля из «Спартака»: «Дайте ему поработать»

16 сентября 2023, 17:00
6

Спортивный журналист из Санкт-Петербурга Геннадий Орлов не видит причин для отставки главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль еще не все сказал в «Спартаке», дайте ему поработать. Но я понимаю, почему сейчас к нему возникают вопросы. У «Спартака» нет настоящего костяка. Костяк – это группа ведущих игроков, которые всегда дают определенный уровень. А в «Спартаке» сейчас даже Промес играет эпизодами. Есть матчи, в которых он просто пропадает. Абаскалю нужен костяк. Но у него сейчас нет группы игроков, на которых он был мог положиться. Видно, что команда бежит и играет, но есть серьезные проблемы в обороне.

Я всю жизнь дружил со спартаковцами – Никита Симонян, Алексей Парамонов, Олег Романцев, Георгий Ярцев, Женя Ловчев. У «Спартака» очень много болельщиков, и я их уважаю. Но вот у «Спартака» все как-то не складывается организация процесса. Почему вот после первых семи туров начали говорить, что надо снимать Абаскаля? Почему так рано-то? Он же в прошлом сезоне себя зарекомендовал. Значит, в нем что-то есть. Плюс учитывайте, что ему 34 года, нет опыта. Поэтому он часто меняет победный состав», – сказал комментатор.

  • У «Спартака» в РПЛ 4 матча подряд без побед.
  • Команда идет в таблице 10-й.
  • У Абаскаля контракт до 2025 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Абаскаль Гильермо Орлов Геннадий
Комментарии (6)
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Persona_non_Grata
1694873972
Думаю выводы надо отложить до зимнего перерыва, но конечно с учетом, что команда будет побеждать и подниматься в турнирной таблице...
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Эном айс
1694876424
ГСО что то мутит для себя, он просто так ничего не брякнет. Но.В защиту Аббаса Кали ибн Спартак.. Спартак перестал быть скучным. Эт главное.
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NewLife
1694879286
Я угораю от смеха, как бом.жатник проявляет заботу о Спартаке. О блеклой игре блеклых и говорить не о чем))))))
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paracetamol
1694879642
Дайте Абоссалю поработать, он обязательно станет победителем в первой лиге!
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шахта Заполярная
1694887790
Гена позаботься лучше о педикулезных
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