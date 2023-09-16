Орлов призвал не увольнять Абаскаля из «Спартака»: «Дайте ему поработать»

Спортивный журналист из Санкт-Петербурга Геннадий Орлов не видит причин для отставки главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль еще не все сказал в «Спартаке», дайте ему поработать. Но я понимаю, почему сейчас к нему возникают вопросы. У «Спартака» нет настоящего костяка. Костяк – это группа ведущих игроков, которые всегда дают определенный уровень. А в «Спартаке» сейчас даже Промес играет эпизодами. Есть матчи, в которых он просто пропадает. Абаскалю нужен костяк. Но у него сейчас нет группы игроков, на которых он был мог положиться. Видно, что команда бежит и играет, но есть серьезные проблемы в обороне.

Я всю жизнь дружил со спартаковцами – Никита Симонян, Алексей Парамонов, Олег Романцев, Георгий Ярцев, Женя Ловчев. У «Спартака» очень много болельщиков, и я их уважаю. Но вот у «Спартака» все как-то не складывается организация процесса. Почему вот после первых семи туров начали говорить, что надо снимать Абаскаля? Почему так рано-то? Он же в прошлом сезоне себя зарекомендовал. Значит, в нем что-то есть. Плюс учитывайте, что ему 34 года, нет опыта. Поэтому он часто меняет победный состав», – сказал комментатор.