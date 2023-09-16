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    • Орлов призвал не увольнять Абаскаля из «Спартака»: «Дайте ему поработать»

    Орлов призвал не увольнять Абаскаля из «Спартака»: «Дайте ему поработать»

    Спортивный журналист из Санкт-Петербурга Геннадий Орлов не видит причин для отставки главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    «Абаскаль еще не все сказал в «Спартаке», дайте ему поработать. Но я понимаю, почему сейчас к нему возникают вопросы. У «Спартака» нет настоящего костяка. Костяк – это группа ведущих игроков, которые всегда дают определенный уровень. А в «Спартаке» сейчас даже Промес играет эпизодами. Есть матчи, в которых он просто пропадает. Абаскалю нужен костяк. Но у него сейчас нет группы игроков, на которых он был мог положиться. Видно, что команда бежит и играет, но есть серьезные проблемы в обороне.

    Я всю жизнь дружил со спартаковцами – Никита Симонян, Алексей Парамонов, Олег Романцев, Георгий Ярцев, Женя Ловчев. У «Спартака» очень много болельщиков, и я их уважаю. Но вот у «Спартака» все как-то не складывается организация процесса. Почему вот после первых семи туров начали говорить, что надо снимать Абаскаля? Почему так рано-то? Он же в прошлом сезоне себя зарекомендовал. Значит, в нем что-то есть. Плюс учитывайте, что ему 34 года, нет опыта. Поэтому он часто меняет победный состав», – сказал комментатор.

    • У «Спартака» в РПЛ 4 матча подряд без побед.
    • Команда идет в таблице 10-й.
    • У Абаскаля контракт до 2025 года.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5387

      Эном айс 44 минуты назад

      ГСО что то мутит для себя, он просто так ничего не брякнет.
      Но.В защиту Аббаса Кали ибн Спартак..
      Спартак перестал быть скучным.
      Эт главное.

      0
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      Рейтинг: +24287

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Думаю выводы надо отложить до зимнего перерыва, но конечно с учетом, что команда будет побеждать и подниматься в турнирной таблице...

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      Рейтинг: +18746

      DVOK68 > Persona_non_Grata 1 час назад

      С большой радостью отложил бы выводы до зимы.Сегодня посмотрим каким будет первый шажок по поднятию в турнирной таблице.

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      Рейтинг: +4212

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Мы тоже хотим, чтобы хряки верили в него. А он доведёт их до пердива. Всё таки давно антинародным нужно очищение. Гыгыгы

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      Рейтинг: +6073

      Питерский князь 1 час назад

      Дайте Абасралю время до конца года.
      Он сможет вывести срамтак в пердив!
      :)))

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