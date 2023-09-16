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    • Чего достиг Ротенберг на менеджерском посту в «Локо» – ответ Селюка

    Чего достиг Ротенберг на менеджерском посту в «Локо» – ответ Селюка

    Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, как идут дела у экс-защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга на посту директора департамента развития молодежного футбола.

    «У Бориса дела идут очень хорошо. Надо отдать должное, он очень многое сделал на своей инициативе – начиная от смены всяких матрасов у молодежи, которые не менялись лет пятьдесят. Он переворошил все это осиное гнездо в «Локомотиве». И на сегодняшний день результаты молодежи очень хорошие. И нет этого болота, где все заводятся от одного агента.

    Есть конкуренция. Если хороший футболист, его готовы брать. Боря, можно сказать, везде пригвоздил коррупцию к ногтю – начиная от школы, где учились дети. Мы же видим, что Марко Раконьяц, купленный за три миллиона, ушел за ноль, Марк Мампасси за 4,5 миллиона евро ушел за ноль. И так со всеми. Слава богу, за Вильсона Изидора, возможно, получат те же деньги, что заплатили. И это благодаря «Зениту», – сказал Селюк.

    • Ротенберг в качестве игрока брал с «Локо» РПЛ.
    • Его брат Роман работает главным тренером хоккейного СКА.
    • Отец Борис владеет «Сочи».

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    Источник: «РБ Спорт»

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