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    Зарема оценила интервью Абаскаля

    Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на интервью Гильермо Абаскаля.

    Большое интервью с испанским специалистом вышло вчера на Sports.ru.

    «Абаскаль – очень умный, тонкий тренер, с отличной тренерской школой и, главное, высоким эмоциональным интеллектом. До тех пор пока по свистку руководство бегает и перекрашивает стены в Тарасовке, Гильермо маниакально скупает всех левоногих. Это старые обои не позволили пройти дальше в Кубке? Из-за них вылетели от «Акрона»? Тарасовка – это культурное наследие, которое должно охраняться ЮНЕСКО, ровно как и тарасовский борщ. Намоленное место. Эти стены тренерской видели столько горьких слез тренеров, а сколько радости впитали. Можно сказать, что мироточили по ночам.

    Можно сколько угодно рассказывать о ротации, связанной со здоровьем футболистов (при этом мы пережили ковид и постковидную эпоху), о стабильности, связанной со здоровьем (в каких клубах это понятие существует?), о процессе (извините, но удовольствие от процесса получают только в сексе, или Осинькин, который растит игроков для богатых клубов, а в «Спартаке» нужен результат, и Абаскаль это точно знает), и агентах, у которых только топы в Серии А прекрасно осознают.

    Неужели агенты, специализирующиеся на итальянском чемпионате, не знали про Бальде, про дисквалификацию, про его особенности характера и ментальности, из-за которых он стал четвертым на позиции в «Кальяри»? И ведь явно что-то не так с улыбчивым, компанейским парнем, трансферная стоимость которого упала за два года с 30 млн до бесплатного агента, если они правда желают добра своему тренеру. Ведь агенты, в первую очередь, должны грамотно выстроить карьеру своего талантливого молодого тренера (см. пример Тедеско), а не давать посылы руководству о том, что не надо принимать эмоциональные решения, ведь у тренера – намерение работать в России 10 лет», – сказала Зарема.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2014

      Artemka444 1 час назад

      Мутные людишки

      0
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      Рейтинг: +6276

      fakeid 2 часа назад

      "Тарасовка – это культурное наследие, которое должно охраняться ЮНЕСКО, ровно как и тарасовский борщ"

      ухаха!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +19693

      NewLife 2 часа назад

      Сатирик - фельетонист из Заремы примерно такой же, как из Абаскаля тренер.

      0
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      Рейтинг: +3212

      alefreddy 2 часа назад

      загадочное пространное интервью

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1525

      SLADE2019 > alefreddy 2 часа назад

      Дружище, может ты мне разъяснишь, к чему она про эмоциональный интеллект что то там прокашляла? Посмотрел еще раз что это такое и нифига не понял, в разрезе данного интервью.

      2
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      Рейтинг: +3212

      alefreddy > SLADE2019 2 часа назад

      поэтому и загадочное что не все можно понять

      2
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      Рейтинг: +24282

      Persona_non_Grata > alefreddy 25 минут назад

      И не всем дано понять, впрочем я тоже половины не понял )))

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