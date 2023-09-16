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Зарема оценила интервью Абаскаля

16 сентября 2023, 10:12
7

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на интервью Гильермо Абаскаля.

Большое интервью с испанским специалистом вышло вчера на Sports.ru.

«Абаскаль – очень умный, тонкий тренер, с отличной тренерской школой и, главное, высоким эмоциональным интеллектом. До тех пор пока по свистку руководство бегает и перекрашивает стены в Тарасовке, Гильермо маниакально скупает всех левоногих. Это старые обои не позволили пройти дальше в Кубке? Из-за них вылетели от «Акрона»? Тарасовка – это культурное наследие, которое должно охраняться ЮНЕСКО, ровно как и тарасовский борщ. Намоленное место. Эти стены тренерской видели столько горьких слез тренеров, а сколько радости впитали. Можно сказать, что мироточили по ночам.

Можно сколько угодно рассказывать о ротации, связанной со здоровьем футболистов (при этом мы пережили ковид и постковидную эпоху), о стабильности, связанной со здоровьем (в каких клубах это понятие существует?), о процессе (извините, но удовольствие от процесса получают только в сексе, или Осинькин, который растит игроков для богатых клубов, а в «Спартаке» нужен результат, и Абаскаль это точно знает), и агентах, у которых только топы в Серии А прекрасно осознают.

Неужели агенты, специализирующиеся на итальянском чемпионате, не знали про Бальде, про дисквалификацию, про его особенности характера и ментальности, из-за которых он стал четвертым на позиции в «Кальяри»? И ведь явно что-то не так с улыбчивым, компанейским парнем, трансферная стоимость которого упала за два года с 30 млн до бесплатного агента, если они правда желают добра своему тренеру. Ведь агенты, в первую очередь, должны грамотно выстроить карьеру своего талантливого молодого тренера (см. пример Тедеско), а не давать посылы руководству о том, что не надо принимать эмоциональные решения, ведь у тренера – намерение работать в России 10 лет», – сказала Зарема.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Салихова Зарема
Комментарии (7)
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alefreddy
1694848958
загадочное пространное интервью
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NewLife
1694850858
Сатирик - фельетонист из Заремы примерно такой же, как из Абаскаля тренер.
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Artemka444
1694855289
Мутные людишки
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Эном айс
1694866353
Ныне очень дорогой литературный н.е.гр взят.Прям, Салтыков и Щедрин отдыхают..)
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