Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Юран о голе «Динамо» с пенальти: «Мы пропустили – или нам «нарисовали»?

Юран о голе «Динамо» с пенальти: «Мы пропустили – или нам «нарисовали»?

16 сентября 2023, 09:47
5

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал комментарий после матча с «Динамо» (1:1). Он остался недоволен судейством.

– Первый тайм. Не все получалось из намеченного. Готовились на удаленке – есть такое модное слово – по видео, ввиду обстоятельств (тренер перенес операцию). Но сыграли как сыграли. Странно, что лучшего игрока матча получил Смолов, а не Шунин, мы заставили его работать. Впрочем, всегда хочется большего.

Сыграли нормально, психологически переварили отмененный пенальти, показали, что умеем. Ничья с «Динамо» на выезде дорогого стоит, хотя мы наиграли, считаю, на победу. Сейчас у всех можно выигрывать, и мы были к этому близки с учетом отмененного пенальти.

– Сергей Николаевич, с одной стороны, пропустили быстрый мяч с необязательного пенальти…

– Мы пропустили – или нам «нарисовали»?

– Это другой вопрос.

– Это другой вопрос, да.

– А с другой стороны, в концовке сравняли, играли здорово, и в целом это, наверное, была лучшая гостевая игра «Пари НН» в этом сезоне. Как оцените?

– Всегда хочется большего. Мы наиграли на большее. Если объективно подходить… Я не знаю, кто там выбирал лучшего игрока, но на мой взгляд, если бы не Шунин, то там бы было печально. Поэтому наши парни молодцы.

Когда назначают пенальти и отменяют, парни где‑то были поникшие, это футбол. Шансы заканчиваются, когда судья дает свисток об окончании матча. Поэтому вот эти вот… Не буду я комментировать…

Скажу по команде в целом. В первом тайме у некоторых футболистов присутствовало давление. Сколько я борюсь с этим, но надеюсь, что однажды я выбью это из них. Пришлось в перерыве на повышенных тонах поговорить. Во втором тайме сделали то, что должны были делать в первом тайме. Повторюсь, Шунин здорово выручил «Динамо».

Не планировалось выпускать Хуана Боселли и Кутателадзе, но в последний момент сработало чутье. Замены сработали: один отдал, другой забил. Молодцы, увезти ничью на выезде с «Динамо» – это дорогого стоит. Но по этой игре мы должны были выигрывать.

У своих ворот мы минимизировали моменты – за исключением пенальти. Пусть [cудейский] комитет анализирует. Потому что сейчас снова начну говорить, дадут дисквалификацию.

Думаю, здесь есть в чем разобраться. Против Севикяна фолили на радиусе штрафной, разве это не желтая?

Еще по теме:
«Перестелю за свой счет»: Юран – о полях в ФНЛ 1
Юран – о «котятах» в «Урале»: «Избавляться от таких игроков – это естественно»
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!» 22
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Динамо Юран Сергей
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1694849848
жестко прошелся
Ответить
derrik2000
1694851299
"– Сергей Николаевич, с одной стороны, пропустили быстрый мяч с необязательного пенальти… – Мы пропустили – или нам «нарисовали»? – Это другой вопрос. – Это другой вопрос, да." Не, Серёга, не финти. Был пенальти. 100% был. Гацкан, конечно, ошибся с выполнением этого сложнейшего технического приёма под названием "подкат". Хорошо, что сравняли. НЕ повезло, что по ходу матча ещё хотя бы парочку динамовцам не забили. Не повезло...
Ответить
яцык
1694852166
Сережа похож на капризного ребенка.Там пенальти не было а вот там был.Естественно в свою пользу.Сережа радуйся ничьей.Вы ее заслужили и да он прав Смолов не лучший игрок косяков наделал море
Ответить
neim
1694854287
Вы сфолили и вам вдули !
Ответить
Главные новости
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
2
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
Вчера, 23:27
Все новости
Все новости
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
3
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
10
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
11
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
9
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
Вчера, 20:40
2
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
Вчера, 20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
Вчера, 20:25
7
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
Вчера, 19:51
2
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
Вчера, 19:43
17
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
Вчера, 19:19
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
Вчера, 18:27
6
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
Вчера, 18:00
3
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
Вчера, 17:31
4
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
Вчера, 17:17
11
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
Вчера, 16:20
13
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
Вчера, 16:04
13
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
Вчера, 15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
Вчера, 15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
Вчера, 15:00
9
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
Вчера, 14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
Вчера, 13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
Вчера, 13:47
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+