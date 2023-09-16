Юран о голе «Динамо» с пенальти: «Мы пропустили – или нам «нарисовали»?

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран дал комментарий после матча с «Динамо» (1:1). Он остался недоволен судейством.

– Первый тайм. Не все получалось из намеченного. Готовились на удаленке – есть такое модное слово – по видео, ввиду обстоятельств (тренер перенес операцию). Но сыграли как сыграли. Странно, что лучшего игрока матча получил Смолов, а не Шунин, мы заставили его работать. Впрочем, всегда хочется большего.

Сыграли нормально, психологически переварили отмененный пенальти, показали, что умеем. Ничья с «Динамо» на выезде дорогого стоит, хотя мы наиграли, считаю, на победу. Сейчас у всех можно выигрывать, и мы были к этому близки с учетом отмененного пенальти.

– Сергей Николаевич, с одной стороны, пропустили быстрый мяч с необязательного пенальти…

– Мы пропустили – или нам «нарисовали»?

– Это другой вопрос.

– Это другой вопрос, да.

– А с другой стороны, в концовке сравняли, играли здорово, и в целом это, наверное, была лучшая гостевая игра «Пари НН» в этом сезоне. Как оцените?

– Всегда хочется большего. Мы наиграли на большее. Если объективно подходить… Я не знаю, кто там выбирал лучшего игрока, но на мой взгляд, если бы не Шунин, то там бы было печально. Поэтому наши парни молодцы.

Когда назначают пенальти и отменяют, парни где‑то были поникшие, это футбол. Шансы заканчиваются, когда судья дает свисток об окончании матча. Поэтому вот эти вот… Не буду я комментировать…

Скажу по команде в целом. В первом тайме у некоторых футболистов присутствовало давление. Сколько я борюсь с этим, но надеюсь, что однажды я выбью это из них. Пришлось в перерыве на повышенных тонах поговорить. Во втором тайме сделали то, что должны были делать в первом тайме. Повторюсь, Шунин здорово выручил «Динамо».

Не планировалось выпускать Хуана Боселли и Кутателадзе, но в последний момент сработало чутье. Замены сработали: один отдал, другой забил. Молодцы, увезти ничью на выезде с «Динамо» – это дорогого стоит. Но по этой игре мы должны были выигрывать.

У своих ворот мы минимизировали моменты – за исключением пенальти. Пусть [cудейский] комитет анализирует. Потому что сейчас снова начну говорить, дадут дисквалификацию.

Думаю, здесь есть в чем разобраться. Против Севикяна фолили на радиусе штрафной, разве это не желтая?