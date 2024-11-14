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    Юран: «Футбол в России был, есть и будет»

    Бывший игрок сборной России Сергей Юран сравнил поколения отечественных игроков.

    – Относительно вашего времени футбол стал менее интересным, душевным, качественным?

    – Сложно сказать. Есть поколения. Моe было более мастеровитым, после меня были Павлюченко, Павленко, Кержаков, Аршавин. Тоже плеяда очень неплохих футболистов, хорошее поколение. Всe зависит от этого. Да, может, уровень футбола чуть упал. Футбол в России был, есть и будет, всe зависит от того, какое поколение выплeвывает земелька. Если сравнивать моe поколение и нынешнее, при всeм уважении уровень стал ниже.

    – Со стороны было приятнее смотреть на футболистов вашего поколения?

    – Если ты любишь футбол, если ты в футболе, в любом случае будешь смотреть и жить им. Но да, уровень, повторюсь, упал.

    • Россия отстранена от международного футбола.
    • Сборная проводит только товарищеские матчи.
    • 15 ноября Россия примет Бруней, 19 ноября – Сирию.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (2)
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    subbotaspartak
    1731578589
    «Футбол в России был, есть и будет пить, курить, не дай бог, нюхать...
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    Интерес
    1731585686
    КАк гласит иранская народная мудрость :"Если ты взошёл на вершину горы,то дальнейший путь ведёт только вниз".Так что "синусоида "будет всегда,а вот точка отсчёта всегда вызывает споры.
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