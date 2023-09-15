Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • «Динамо» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2023

    «Динамо» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» – «Пари НН», 8 тур РПЛ на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2023, в 19:00 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    «Динамо»: Шунин, Даса, Скопинцев, Смолов, Нгамалe, Маричаль, Чавес, Лепский, Тюкавин, Макаров, Лаксальт

    Главный тренер: Марцел Личка

    «Пари НН»: Нигматуллин, Гоцук, Каккоев, Кухарчук, Трошечкин, Майга, Севикян, Тихий, Карапузов, Калинский, Стоцкий

    Главный тренер: Сергей Юран

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Динамо» – «Пари НН»

    Прямой эфир встречи на «Бомбардире».

    Источник: Спортбокс

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:49
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 