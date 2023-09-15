Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» – «Пари НН», 8 тур РПЛ на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2023, в 19:00 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
«Динамо»: Шунин, Даса, Скопинцев, Смолов, Нгамалe, Маричаль, Чавес, Лепский, Тюкавин, Макаров, Лаксальт
Главный тренер: Марцел Личка
«Пари НН»: Нигматуллин, Гоцук, Каккоев, Кухарчук, Трошечкин, Майга, Севикян, Тихий, Карапузов, Калинский, Стоцкий
Главный тренер: Сергей Юран
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Динамо» – «Пари НН»
Прямой эфир встречи на «Бомбардире».
Источник: Спортбокс