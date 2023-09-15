Мостовой – Абаскалю: «Расслабься, посмотри парочку моих голов и получи кайф»

Мостовой, не надоело кричать "Акелла промахнулся", шакал Табаки.
Бомбардир, склоки начинают занимать все больше места на вашей платформе, желтеете, увы.
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил Гильермо Абаскалю.
Главный тренер московской команды сегодня ответил на критику со стороны Мостового: «Невежество – обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте».
«Пускай Абаскаль вечером включит ютуб и напишет в поиске «голы Мостового в Испании». Он получит большое удовольствие от увиденного. Это смешно, когда про меня говорят люди, которые смотрят футбол с вертолета. Я буду говорить, что хочу. Расслабься, Абаскаль, посмотри парочку хотя бы моих голов, и получи кайф от этого.
Хочу оказаться на его месте, ха-ха? Нет, конечно! Я всегда удивляюсь, как такие люди как он могут работать на таких должностях и в таких клубах», – сказал Мостовой.