Мостовой – Абаскалю: «Расслабься, посмотри парочку моих голов и получи кайф»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил Гильермо Абаскалю.

Главный тренер московской команды сегодня ответил на критику со стороны Мостового: «Невежество – обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте».

«Пускай Абаскаль вечером включит ютуб и напишет в поиске «голы Мостового в Испании». Он получит большое удовольствие от увиденного. Это смешно, когда про меня говорят люди, которые смотрят футбол с вертолета. Я буду говорить, что хочу. Расслабься, Абаскаль, посмотри парочку хотя бы моих голов, и получи кайф от этого.

Хочу оказаться на его месте, ха-ха? Нет, конечно! Я всегда удивляюсь, как такие люди как он могут работать на таких должностях и в таких клубах», – сказал Мостовой.