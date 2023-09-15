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    • Мостовой – Абаскалю: «Расслабься, посмотри парочку моих голов и получи кайф»

    Мостовой – Абаскалю: «Расслабься, посмотри парочку моих голов и получи кайф»

    Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой ответил Гильермо Абаскалю.

    Главный тренер московской команды сегодня ответил на критику со стороны Мостового: «Невежество – обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте».

    «Пускай Абаскаль вечером включит ютуб и напишет в поиске «голы Мостового в Испании». Он получит большое удовольствие от увиденного. Это смешно, когда про меня говорят люди, которые смотрят футбол с вертолета. Я буду говорить, что хочу. Расслабься, Абаскаль, посмотри парочку хотя бы моих голов, и получи кайф от этого.

    Хочу оказаться на его месте, ха-ха? Нет, конечно! Я всегда удивляюсь, как такие люди как он могут работать на таких должностях и в таких клубах», – сказал Мостовой.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:56
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19679

      NewLife 22 минуты назад

      Мостовой, не надоело кричать "Акелла промахнулся", шакал Табаки.
      Бомбардир, склоки начинают занимать все больше места на вашей платформе, желтеете, увы.

      1
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      Рейтинг: +6048

      Питерский князь 50 минут назад

      Да если бы не бомбардир или спортс, его фамилию бы никто и не вспомнил!
      :)))))))))))
      Кому, этот пень трухляаый нужен?
      Максимум, молодые знают поколение 2008 года.
      Мостовому, пора номер в доме пристарелых снять.

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