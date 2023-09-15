В субботу, 16 сентября, «Ахмат» на своем поле сыграет с «Краснодаром». Игра пройдет в рамках 8 тура розыгрыша РПЛ. Поединок запланирован на 16:30 по московскому времени.

«Ахмат»

Грозненцы идут на восьмом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков. Команда на семь баллов отстает от лидирующего «Краснодара» на семь баллов. «Ахмат» три матча выиграл и потерпел три поражения, в одной встрече чеченцы сыграли вничью. Команда наколотила 10 голов и пропустила 8 мячей.

«Быки» лидируют в турнирной таблице. «Краснодар» набрал 17 очков, и на три балла обгоняет ближайших преследователей. Команда выиграла пять матчей и дважды сыграла вничью. «Краснодар» наколотил одиннадцать голов, и пропустил только два мяча.

Статистика

В последних пяти очных встречах «Краснодар» дважды выиграл «Ахмат», а в одной встрече грозненцы переиграли «быков». Еще две игры закончились ничейным результатом.

Наш прогноз на игру

На наш взгляд, исход в этой встрече очевиден – победа «Краснодара». «Быки» входят в число главных претендентов на чемпионство, и наверняка не упустят своего шанса закрепиться в статусе единоличного лидера РПЛ. Наш прогноз – победа «Краснодара»(2.50).