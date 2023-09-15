В субботу, 16 сентября, «Балтика» на своем поле сыграет с «Ростовом». Игра пройдет в рамках 8 тура розыгрыша РПЛ. Поединок запланирован на 21:15 по московскому времени.

«Балтика»

Балтийцы пока что пребывают в статусе главного аутсайдера РПЛ. У команды одна победа и шесть поражений. Подопечные Сергея Игнашевича забили шесть голов и пропустили 13 мячей. Чтобы выбраться из зоны вылета, команде нужно набрать минимум три очка.

Подопечные Валерия Карпина идут на 11 месте в турнирной таблице. Команда выиграла два матча, в одной встрече сыграла вничью и потерпела четыре поражения. «Ростов» наколотил восемь голов и пропустил четырнадцать мячей. Отметим, в активе команды Карпина только семь очков.

Статистика

Команды в последний раз в Премьер-Лиге играли друг с другом в конце 90-х годов, а также дважды встречались в Первой лиге в 2008 году. На данный момент нет смысла рассматривать результаты тех поединков.

Наш прогноз на игру

Несмотря на бедственное турнирное положение, «Балтика» выглядит командой, способной, как минимум, отобрать очки у «Ростова». Наш прогноз – победа «Балтики» или ничья (1.33).