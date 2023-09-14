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    • «Аль-Охдуд» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2023

    «Аль-Охдуд» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Охдуд» – «Аль-Иттихад», 6 тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2023, в 18:00 по московскому времени.

    Составы на матч:

    «Аль-Охдуд»: Виктор, Буркэ, Кверквелия, Гудвин, Тавамба, Тэнасе, Кольядо, Аль Мансур, Аль-Забдани, Аль-Рубай, Аль-Муваллад

    Главный тренер: Хорхе Мендонса

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    «Аль-Иттихад»: Гроэ, Джамаан, Ромариньо, Фелипе, Бензема, Фабиньо, Канте, Кадеш, Шарахили, Бамсауд, Алолаян

    Главный тренер: Нуно Эспириту Санто

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Охдуд» – «Аль-Иттихад»

    Прямой эфир встречи на «Бомбардире».

    Источник: Бомбардир

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