Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Охдуд» – «Аль-Иттихад», 6 тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2023, в 18:00 по московскому времени.
Составы на матч:
«Аль-Охдуд»: Виктор, Буркэ, Кверквелия, Гудвин, Тавамба, Тэнасе, Кольядо, Аль Мансур, Аль-Забдани, Аль-Рубай, Аль-Муваллад
Главный тренер: Хорхе Мендонса
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«Аль-Иттихад»: Гроэ, Джамаан, Ромариньо, Фелипе, Бензема, Фабиньо, Канте, Кадеш, Шарахили, Бамсауд, Алолаян
Главный тренер: Нуно Эспириту Санто
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Охдуд» – «Аль-Иттихад»
Прямой эфир встречи на «Бомбардире».
Источник: Бомбардир