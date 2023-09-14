Приводим стартовые составы«Аль-Охдуда» и «Аль-Иттихада» на матч 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Игра пройдет в «Спортивном городке принца Хатлула бин Абдель Азиза», начало – в 18:00 по мск.

Составы на матч:

«Аль-Охдуд»: Виктор, Буркэ, Кверквелия, Гудвин, Тавамба, Тэнасе, Кольядо, Аль Мансур, Аль-Забдани, Аль-Рубай, Аль-Муваллад

Главный тренер: Хорхе Мендонса

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«Аль-Иттихад»: Гроэ, Джамаан, Ромариньо, Фелипе, Бензема, Фабиньо, Канте, Кадеш, Шарахили, Бамсауд, Алолаян

Главный тренер: Нуно Эспириту Санто