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    • «Локомотив» договорился об аренде лучшего бомбардира «Пари НН» за 10 миллионов рублей

    «Локомотив» договорился об аренде лучшего бомбардира «Пари НН» за 10 миллионов рублей

    Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов возвращается в «Локомотив».

    «Локомотив» и «Пари НН» договорились о переходе 23-летнего нападающего Сулейманова на правах платной аренды за 10 миллионов рублей с обязательной опцией выкупа за 60 миллионов при выполнении игроком условия: 7 результативных действий в оставшейся части сезона.

    Сегодня вечером игрок должен прилететь в Москву и подписать с «Локомотивом» контракт. Он уже выбрал себе 99-й номер, под которым, надеюсь, будет выступать за «Локо».

    Здорово, что красно-зеленые смогли договориться с «Пари НН», несмотря на саботаж со стороны гендиректора Леонченко. Он всячески вставлял палки в колеса возможному переходу.

    Для Владимира было важно, чтобы команда не усилилась в это трансферное окно, так как он надеялся привезти дорогого футболиста зимой. А если Сулейманов докажет свою состоятельность, то такого трансфера может и не быть. Тем более на экваторе сезона.

    Даже сейчас, когда уже все решено на 99%, он пытается сорвать сделку, включая в договор дополнительные условия», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

    • Сулейманов – воспитанник «Локомотива».
    • В прошлом сезоне РПЛ он стал лучшим бомбардиром «Пари НН» с 10 голами.
    • Рыночная стоимость футболиста – 1 миллион евро.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 14:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7261

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Интересная инфа. У этого нападающего должен быть стимул хорошо себя проявить. Но если его будут выпускать только в кубке то и накидает 7 результативных каким-либо калекам и контакт продлит, а в РПЛ ничего толком не изменится. Будем посмотреть.

      0
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      Рейтинг: +6923

      Антибиотик > Красногорск_Фан 35 минут назад

      Нет, будет играть в основе, у нас эта позиция проблемная. Может с Дзюбой по тайму делить будут.

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      Рейтинг: +7261

      Красногорск_Фан > Антибиотик 15 минут назад

      Дай бог

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