«Локомотив» договорился об аренде лучшего бомбардира «Пари НН» за 10 миллионов рублей

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов возвращается в «Локомотив».

«Локомотив» и «Пари НН» договорились о переходе 23-летнего нападающего Сулейманова на правах платной аренды за 10 миллионов рублей с обязательной опцией выкупа за 60 миллионов при выполнении игроком условия: 7 результативных действий в оставшейся части сезона.

Сегодня вечером игрок должен прилететь в Москву и подписать с «Локомотивом» контракт. Он уже выбрал себе 99-й номер, под которым, надеюсь, будет выступать за «Локо».

Здорово, что красно-зеленые смогли договориться с «Пари НН», несмотря на саботаж со стороны гендиректора Леонченко. Он всячески вставлял палки в колеса возможному переходу.

Для Владимира было важно, чтобы команда не усилилась в это трансферное окно, так как он надеялся привезти дорогого футболиста зимой. А если Сулейманов докажет свою состоятельность, то такого трансфера может и не быть. Тем более на экваторе сезона.

Даже сейчас, когда уже все решено на 99%, он пытается сорвать сделку, включая в договор дополнительные условия», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.