Каррера отреагировал на новость, что он поставил ультиматум из-за Глушакова

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал новость о своем ультиматуме организаторам матча памяти Ильи Цымбаларя.

Итальянец якобы отказывался возглавлять сборную мира, если бы в матче участвовал Денис Глушаков.

Игрока в итоге на матче не было.

Каррера и Глушаков поссорились в «Спартаке» в 2017 году.

– СМИ пишут, что вы были против участия Дениса Глушакова в матче памяти Ильи Цымбаларя? Позиция у вас была «либо я, либо он».

– Я не организатор матча. Такого не было, это неправда, о чем вы говорите. Я приехал в Россию, чтобы быть тренером команды.