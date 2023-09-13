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    • Каррера отреагировал на новость, что он поставил ультиматум из-за Глушакова

    Каррера отреагировал на новость, что он поставил ультиматум из-за Глушакова

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал новость о своем ультиматуме организаторам матча памяти Ильи Цымбаларя.

    • Итальянец якобы отказывался возглавлять сборную мира, если бы в матче участвовал Денис Глушаков.
    • Игрока в итоге на матче не было.
    • Каррера и Глушаков поссорились в «Спартаке» в 2017 году.

    – СМИ пишут, что вы были против участия Дениса Глушакова в матче памяти Ильи Цымбаларя? Позиция у вас была «либо я, либо он».

    – Я не организатор матча. Такого не было, это неправда, о чем вы говорите. Я приехал в Россию, чтобы быть тренером команды.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 22:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22182

      derrik2000 23 минуты назад

      Брешет, как сивый мерин.
      В прочем, врать - это его отличительная черта.
      Может, все макаронники такие или только серые посредственности???

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