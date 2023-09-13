Гендиректор «Зенита» не согласился с Карпиным, который призвал россиян уезжать из РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.
«Конечно, я следил за сборной. По качеству игры и результатам, по-моему, нечего добавить к словам главного тренера. К каким конкретно? Ко всем, кроме того, что надо разъезжаться. С этим я не могу согласиться», – сказал Медведев.
- Национальная команда провела в сентябре три игры, ни разу не победив.
- Сборная России сыграла вничью (1:1) и проиграла (1:2) олимпийской сборной Египта.
- 12 сентября Россия встречалась с Катаром (1:1).
Источник: «Спорт-Экспресс»