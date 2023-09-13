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    • Гендиректор «Зенита» не согласился с Карпиным, который призвал россиян уезжать из РПЛ

    Гендиректор «Зенита» не согласился с Карпиным, который призвал россиян уезжать из РПЛ

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

    «Конечно, я следил за сборной. По качеству игры и результатам, по-моему, нечего добавить к словам главного тренера. К каким конкретно? Ко всем, кроме того, что надо разъезжаться. С этим я не могу согласиться», – сказал Медведев.

    • Национальная команда провела в сентябре три игры, ни разу не победив.
    • Сборная России сыграла вничью (1:1) и проиграла (1:2) олимпийской сборной Египта.
    • 12 сентября Россия встречалась с Катаром (1:1).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5387

      neveldomha 1 час назад

      Надо включать свое самолюбие, совесть и самоуважение. А они есть только в самом игроке, а не в стране в которой играешь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19291

      paracetamol 1 час назад

      Может сам Валера свалит в независимую Эстляндию?

      0
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