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    Эменике рассказал, сталкивался ли с расизмом в России

    Бывший форвард «Спартака» Эммануэль Эменике признался, что сталкивался с расизмом в России только один раз.

    Нигерийский футболист выступал за московский клуб с 2011 по 2013 год.

    – Сталкивался в России с расизмом?

    – Вообще нет. Единственный раз – в матче с «Зенитом» (Эменике похлопал себя по руке, намекая на кровь в жилах, но получил красную). Вообще же в России все очень дружелюбны. Когда я пришел в «Спартак», было очень тяжело. Обращался к партнерам по «Спартаку», а некоторые меня не приветствовали. Хотя со временем понял, насколько открыты русские, какие они крутые.

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    Источник: Sport24

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