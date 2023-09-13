Эменике рассказал, сталкивался ли с расизмом в России

Бывший форвард «Спартака» Эммануэль Эменике признался, что сталкивался с расизмом в России только один раз.

Нигерийский футболист выступал за московский клуб с 2011 по 2013 год.

– Сталкивался в России с расизмом?

– Вообще нет. Единственный раз – в матче с «Зенитом» (Эменике похлопал себя по руке, намекая на кровь в жилах, но получил красную). Вообще же в России все очень дружелюбны. Когда я пришел в «Спартак», было очень тяжело. Обращался к партнерам по «Спартаку», а некоторые меня не приветствовали. Хотя со временем понял, насколько открыты русские, какие они крутые.