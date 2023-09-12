Семин высказался о матче России с Катаром

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды с Катаром.

«Товарищеская игра с Катаром нужна для сборной России. Трудность всегда одна – соперник. Катар – опытная команда, провели чемпионат мира. Если у них будет основной состав, то сборной России придется непросто. Тем более там жарко, хотя будут играть под кондиционером.

Раз у нас других игр нет, то к любому международному матчу нужно относиться со всей серьезностью», – сказал Семин.