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Семин высказался о матче России с Катаром

12 сентября 2023, 16:42

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды с Катаром.

«Товарищеская игра с Катаром нужна для сборной России. Трудность всегда одна – соперник. Катар – опытная команда, провели чемпионат мира. Если у них будет основной состав, то сборной России придется непросто. Тем более там жарко, хотя будут играть под кондиционером.

Раз у нас других игр нет, то к любому международному матчу нужно относиться со всей серьезностью», – сказал Семин.

  • Матч Катар – Россия состоится сегодня, в 18:15 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Источник: «Чемпионат»
Россия Катар Семин Юрий
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