Семин высказался о матче России с Катаром

Шпалыч, посмотри кого Валера собрал. А ведь эта нетренированная шваль и продуть может! Уверен, 50% россиян эту катаришку на карте не найдут, хоть целый день с лупой по карте будут ползать. Вот до чего докатились!
Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды с Катаром.
«Товарищеская игра с Катаром нужна для сборной России. Трудность всегда одна – соперник. Катар – опытная команда, провели чемпионат мира. Если у них будет основной состав, то сборной России придется непросто. Тем более там жарко, хотя будут играть под кондиционером.
Раз у нас других игр нет, то к любому международному матчу нужно относиться со всей серьезностью», – сказал Семин.
- Матч Катар – Россия состоится сегодня, в 18:15 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.