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    Семин высказался о матче России с Катаром

    Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды с Катаром.

    «Товарищеская игра с Катаром нужна для сборной России. Трудность всегда одна – соперник. Катар – опытная команда, провели чемпионат мира. Если у них будет основной состав, то сборной России придется непросто. Тем более там жарко, хотя будут играть под кондиционером.

    Раз у нас других игр нет, то к любому международному матчу нужно относиться со всей серьезностью», – сказал Семин.

    • Матч Катар – Россия состоится сегодня, в 18:15 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19291

      paracetamol 49 минут назад

      Шпалыч, посмотри кого Валера собрал. А ведь эта нетренированная шваль и продуть может! Уверен, 50% россиян эту катаришку на карте не найдут, хоть целый день с лупой по карте будут ползать. Вот до чего докатились!

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