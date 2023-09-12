Баринов: «Верю, что все происходящее сейчас скоро закончится»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался об отстранении российских команд от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

«Я не смирился с мыслью, что больше не сыграю на чемпионатах мира и Европы. Я верю, что всe ещe будет. Возраст у меня хороший, дай бог, чтобы здоровье позволяло. Крест точно на этом не поставил.

Конечно, круче матчей за сборную на таких турнирах нет ничего. Ну и Лига чемпионов ещe.

На чeм основывается вера? На том, что всe, что сейчас происходит, скоро закончится. Я верю и надеюсь на это. А после этого нас допустят, снимут все баны», – сказал Баринов.