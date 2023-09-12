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    • Баринов: «Верю, что все происходящее сейчас скоро закончится»

    Баринов: «Верю, что все происходящее сейчас скоро закончится»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался об отстранении российских команд от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА.

    «Я не смирился с мыслью, что больше не сыграю на чемпионатах мира и Европы. Я верю, что всe ещe будет. Возраст у меня хороший, дай бог, чтобы здоровье позволяло. Крест точно на этом не поставил.

    Конечно, круче матчей за сборную на таких турнирах нет ничего. Ну и Лига чемпионов ещe.

    На чeм основывается вера? На том, что всe, что сейчас происходит, скоро закончится. Я верю и надеюсь на это. А после этого нас допустят, снимут все баны», – сказал Баринов.

    • Россия уже полтора года отстранена от еврокубков.
    • Национальная команда играет только товарищеские матчи.

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    Источник: «Чемпионат»

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