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    • Отбор Евро-2024. Португалия без Роналду забила 9 голов Люксембургу

    Отбор Евро-2024. Португалия без Роналду забила 9 голов Люксембургу

    Сборная Португалии деклассировала Люксембург в 6-м туре отбора Евро-2024.

    Португальцы без дисквалифицированного Криштиану Роналду в составе забили в ворота соперника девять безответных голов.

    По дублю оформили Гонсалу Рамуш, Гонсалу Инасиу и Диогу Жота, по разу отличились Рикарду Орта, Бруну Фернандеш и Жоау Феликс.

    Отбор Евро-2024. Группа J. 6-й тур

    Португалия – Люксембург – 9:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Инасиу, 12; 2:0 – Рамуш, 18; 3:0 – Рамуш, 34; 4:0 – Инасиу, 45+4; 5:0 – Жота, 57; 6:0 – Орта, 67; 7:0 – Жота, 77; 8:0 – Фернандеш, 83; 9:0 – Феликс, 88.

    Календарь отбора Евро-2024

    Турнирные таблицы отбора Евро-2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    11.09.2023 23:42
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