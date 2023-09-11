Отбор Евро-2024. Португалия без Роналду забила 9 голов Люксембургу

Сборная Португалии деклассировала Люксембург в 6-м туре отбора Евро-2024.
Португальцы без дисквалифицированного Криштиану Роналду в составе забили в ворота соперника девять безответных голов.
По дублю оформили Гонсалу Рамуш, Гонсалу Инасиу и Диогу Жота, по разу отличились Рикарду Орта, Бруну Фернандеш и Жоау Феликс.
Отбор Евро-2024. Группа J. 6-й тур
Португалия – Люксембург – 9:0 (4:0)
Голы: 1:0 – Инасиу, 12; 2:0 – Рамуш, 18; 3:0 – Рамуш, 34; 4:0 – Инасиу, 45+4; 5:0 – Жота, 57; 6:0 – Орта, 67; 7:0 – Жота, 77; 8:0 – Фернандеш, 83; 9:0 – Феликс, 88.
Источник: «Бомбардир»