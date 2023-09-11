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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Португалия - Люксембург
Португалия - Люксембург: обзор матча 11 сентября 2023
Португалия
11.09.2023, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2024, группа J, 6 тур
9 : 0
Завершен
Люксембург
12'
Г. Инасиу
18'
Г. Рамуш
34'
Г. Рамуш
45+4'
Г. Инасиу
57'
Д. Жота
67'
Р. Орта
77'
Д. Жота
83'
Б. Фернандеш
88'
Ж. Феликс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Португалия - Люксембург
ГОЛ! 9:0!
Ж. Феликс
Пас отдал
Р. Невеш
88'
ГОЛ! 8:0!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Отавио
83'
78'
Замена
С. Корац
️️️️
М. Шано
ГОЛ! 7:0!
Д. Жота
77'
76'
Желтая карточка
Л. Жерсон
Замена
Отавио
️️️️
Р. Леау
75'
Замена
Р. Невеш
️️️️
Д. Перейра
75'
ГОЛ! 6:0!
Р. Орта
Пас отдал
Д. Жота
67'
65'
Желтая карточка
Э. Махмутович
Замена
Р. Орта
️️️️
Б. Силва
60'
Замена
Ж. Феликс
️️️️
Г. Рамуш
60'
Замена
Ж. Канселу
️️️️
Н. Семеду
60'
ГОЛ! 5:0!
Д. Жота
Пас отдал
Б. Фернандеш
57'
55'
Желтая карточка
В. Тиль
46'
Замена
С. Тилль
️️️️
Т. Рупиль
46'
Замена
Л. Жерсон
️️️️
Ф. Бонерт
ГОЛ! 4:0!
Г. Инасиу
Пас отдал
Б. Фернандеш
45'
+4
ГОЛ! 3:0!
Г. Рамуш
Пас отдал
Р. Леау
34'
ГОЛ! 2:0!
Г. Рамуш
Пас отдал
Б. Силва
18'
ГОЛ! 1:0!
Г. Инасиу
Пас отдал
Б. Фернандеш
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Диогу Кошта
ВР
3
Рубен Диаш
ЦЗ
3
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
2
Нельсон Семеду
ПЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
21
Диогу Жота
ЛВ
7
Рафаэль Леау
ЛВ
13
Данилу Перейра
ОП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Бернарду Силва
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
2
Максим Шано
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
17
Мика Пинту
ЦЗ
18
Лоран Янс
ЦП
10
Тимоте Рупиль
ЦП
16
Леандро Баррейро
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
7
Ивандро Санчес
АП
9
Алессио Курчи
ЦФ
4
Флориан Бонерт
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
13
Тоти
ЦЗ
20
Жоау Канселу
ПЗ
24
Рикарду Орта
ЛВ
17
Педру Нету
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
21
Рубен Невеш
ОП
23
Витинья
ЦП
16
Отавио
АП
10
Жоау Феликс
ЦФ
Люксембург
12
Ральф Шон
ВР
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
2
Сеид Корац
ЦЗ
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
18
Софьян Икене
ЦЗ
7
Ларс Жерсон
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
11
Венсан Тиль
ЦП
7
Айман Дардари
ЦФ
11
Леон Элшан
ЦФ
4-1-3-2
1
Кошта
2
Семеду
3
Диаш
3
Инасиу
2
Далот
13
Перейра
7
Леау
10
Силва
21
Жота
9
Рамуш
8
Фернандеш
3-4-1-2
1
Морис
2
Шано
3
Махмутович
17
Пинту
10
Рупиль
16
Баррейро
10
Синани
18
Янс
7
Санчес
4
Бонерт
9
Курчи
2
Семеду
20
Канселу
20
Канселу
2
Семеду
13
Перейра
21
Невеш
21
Невеш
13
Перейра
7
Леау
16
Отавио
16
Отавио
7
Леау
10
Силва
24
Орта
24
Орта
10
Силва
9
Рамуш
10
Феликс
10
Феликс
9
Рамуш
2
Шано
2
Корац
2
Корац
2
Шано
4
Бонерт
7
Жерсон
7
Жерсон
4
Бонерт
10
Рупиль
21
Тилль
21
Тилль
10
Рупиль
Остались в запасе
Португалия
Люксембург
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
13
Тоти
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
23
Витинья
ЦП
17
Педру Нету
ЛВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
12
Ральф Шон
ВР
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
18
Софьян Икене
ЦЗ
11
Венсан Тиль
ЦП
7
Айман Дардари
ЦФ
11
Леон Элшан
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
1
Руй Патрисиу
ВР
12
Жозе Са
ВР
4
Антониу Силва
ЦЗ
13
Тоти
ЦЗ
6
Жоау Палинья
ОП
23
Витинья
ЦП
17
Педру Нету
ЛВ
Остались в запасе
12
Ральф Шон
ВР
12
Тиаго Перейра Кардосо
ВР
22
Марвин Мартинс
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
2
Элдин Дзогович
ЦЗ
18
Софьян Икене
ЦЗ
11
Венсан Тиль
ЦП
7
Айман Дардари
ЦФ
11
Леон Элшан
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Португалия - Люксембург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
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