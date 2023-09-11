«Ювентус» опубликовал заявление в связи с допинг-скандалом Погба

В «Ювентусе» отреагировали на временную дисквалификацию Поля Погба.
«Футбольный клуб «Ювентус» сообщает, что сегодня футболист Поль Погба получил распоряжение Национального антидопингового трибунала о временной дисквалификации в связи с неблагоприятными результатами тестов, проведенных 20 августа 2023 года.
Клуб оставляет за собой право оценить дальнейшие процедурные шаги», – говорится в заявлении туринцев.
- Допинг в организме Погба был обнаружен после матча 1-го тура Серии А против «Удинезе» (3:0).
- Хавбек провел всю игру в запасе.
- Ему грозит дисквалификация на срок до 4 лет.
Источник: сайт «Ювентуса»