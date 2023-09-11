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    • «Ювентус» опубликовал заявление в связи с допинг-скандалом Погба

    «Ювентус» опубликовал заявление в связи с допинг-скандалом Погба

    В «Ювентусе» отреагировали на временную дисквалификацию Поля Погба.

    «Футбольный клуб «Ювентус» сообщает, что сегодня футболист Поль Погба получил распоряжение Национального антидопингового трибунала о временной дисквалификации в связи с неблагоприятными результатами тестов, проведенных 20 августа 2023 года.

    Клуб оставляет за собой право оценить дальнейшие процедурные шаги», – говорится в заявлении туринцев.

    • Допинг в организме Погба был обнаружен после матча 1-го тура Серии А против «Удинезе» (3:0).
    • Хавбек провел всю игру в запасе.
    • Ему грозит дисквалификация на срок до 4 лет.

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    Источник: сайт «Ювентуса»

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    11.09.2023 22:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +516

      odessakmv 49 минут назад

      Почему я не удивлен?? а если еще и бриолиновую на допинг проверить

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