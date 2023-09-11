«Ювентус» опубликовал заявление в связи с допинг-скандалом Погба

В «Ювентусе» отреагировали на временную дисквалификацию Поля Погба.

«Футбольный клуб «Ювентус» сообщает, что сегодня футболист Поль Погба получил распоряжение Национального антидопингового трибунала о временной дисквалификации в связи с неблагоприятными результатами тестов, проведенных 20 августа 2023 года.

Клуб оставляет за собой право оценить дальнейшие процедурные шаги», – говорится в заявлении туринцев.