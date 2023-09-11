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    • Антидопинговый трибунал Италии объявил о наказании для Погба

    Антидопинговый трибунал Италии объявил о наказании для Погба

    Полузащитник Поль Погба не поможет «Ювентусу» в ближайшее время.

    Национальный антидопинговый трибунал Италии объявил о временной дисквалификации 30-летнего футболиста.

    «Антидопинговый трибунал предпринял шаги по отстранению спортсмена Поля Погба в качестве меры предосторожности.

    Обнаружены метаболиты тестостерона неэндогенного (вызванного внешним воздействием, а не внутренними факторами – примечание «Бомбардира») происхождения», – говорится в заявлении.

    • Допинг в организме Погба был обнаружен после матча 1-го тура Серии А против «Удинезе» (3:0).
    • Хавбек провел всю игру в запасе.
    • Ему грозит дисквалификация на срок до 4 лет.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 21:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12464

      BRO_football 35 минут назад

      А вот это уже интересно. Отстранят ли Погба из-за допинга или это работает только с российскими спортсменами?

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    • ...
      Рейтинг: +19816

      ilichkadr 50 минут назад

      Не иначе бамбук покурил конопли нанюхался..............

      0
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