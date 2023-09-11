Антидопинговый трибунал Италии объявил о наказании для Погба

Полузащитник Поль Погба не поможет «Ювентусу» в ближайшее время.

Национальный антидопинговый трибунал Италии объявил о временной дисквалификации 30-летнего футболиста.

«Антидопинговый трибунал предпринял шаги по отстранению спортсмена Поля Погба в качестве меры предосторожности.

Обнаружены метаболиты тестостерона неэндогенного (вызванного внешним воздействием, а не внутренними факторами – примечание «Бомбардира») происхождения», – говорится в заявлении.

Допинг в организме Погба был обнаружен после матча 1-го тура Серии А против «Удинезе» (3:0).

Хавбек провел всю игру в запасе.

Ему грозит дисквалификация на срок до 4 лет.

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