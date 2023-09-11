Антидопинговый трибунал Италии объявил о наказании для Погба

А вот это уже интересно. Отстранят ли Погба из-за допинга или это работает только с российскими спортсменами?
Полузащитник Поль Погба не поможет «Ювентусу» в ближайшее время.
Национальный антидопинговый трибунал Италии объявил о временной дисквалификации 30-летнего футболиста.
«Антидопинговый трибунал предпринял шаги по отстранению спортсмена Поля Погба в качестве меры предосторожности.
Обнаружены метаболиты тестостерона неэндогенного (вызванного внешним воздействием, а не внутренними факторами – примечание «Бомбардира») происхождения», – говорится в заявлении.
- Допинг в организме Погба был обнаружен после матча 1-го тура Серии А против «Удинезе» (3:0).
- Хавбек провел всю игру в запасе.
- Ему грозит дисквалификация на срок до 4 лет.