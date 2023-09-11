Зарема отреагировала на желание Карреры вернуться в «Спартак»

Зарема Салихова прокомментировала слова экс-тренера «Спартака» Массимо Карреры о желании вернуться в клуб.

«Сейчас промотур у Массимо Карреры, он готов возглавить «Спартак», несмотря на перерыв в 2,5 года в тренерской карьере и отсутствие каких-либо результатов после «Спартака».

Но, чтобы у него получилось, сначала надо пригласить еще раз Аленичева и Титова, оставить багаж, и потом уже мотиватора Карреру», – сказала Зарема.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.

Он привел команду к чемпионству в сезоне-2016/17.

Последним местом работы итальянца был «Бари».

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