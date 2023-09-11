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    • Зарема отреагировала на желание Карреры вернуться в «Спартак»

    Зарема отреагировала на желание Карреры вернуться в «Спартак»

    Зарема Салихова прокомментировала слова экс-тренера «Спартака» Массимо Карреры о желании вернуться в клуб.

    «Сейчас промотур у Массимо Карреры, он готов возглавить «Спартак», несмотря на перерыв в 2,5 года в тренерской карьере и отсутствие каких-либо результатов после «Спартака».

    Но, чтобы у него получилось, сначала надо пригласить еще раз Аленичева и Титова, оставить багаж, и потом уже мотиватора Карреру», – сказала Зарема.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018-го года.
    • Он привел команду к чемпионству в сезоне-2016/17.
    • Последним местом работы итальянца был «Бари».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +5971

      Питерский князь 2 минуты назад

      Каррера оказывается мазахист.
      Все знают, что быть тренерос срамтака это унижение, а он сам напрашивается!
      :)))

      0
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      Рейтинг: +13

      голлевацнен 1 час назад

      Вот, что значит недотраханная

      1
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      ...
      Рейтинг: +24227

      Persona_non_Grata > голлевацнен 44 минуты назад

      Вот что значит дурак ! (((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19816

      ilichkadr 1 час назад

      Даже Зарема признала, что без багажа Аленичева и Титова макаронник не сварил бы и макарон.............

      3
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      Рейтинг: +4704

      ziborock > ilichkadr 1 час назад

      Про Спаллетти?!)

      1
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      Рейтинг: +19816

      ilichkadr > ziborock 1 час назад

      Ну, почему сразу про Спаллети? И даже не про Манчини, а про "А тутти авантн", он же "Массимо верим!", он же физрук Каррера, он же макаронник.......

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      Рейтинг: +24227

      Persona_non_Grata > ilichkadr 44 минуты назад

      Никто не недооценивает "БАГАЖ" Аленичева, но на этом "багаже" можно продержаться несколько туров, но потом этот багаж начинает нивелироваться и его влияние становится уже малосущественным !!! И если тебе по каким-то причинам не по душе Каррера ( видимо тем что привел Спартак и чемпионству и взял супер кубок ), это еще не повод наклеивать ему ярлыки и сыпать на него оскорблениями !!! (((

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      Рейтинг: +19816

      ilichkadr > Persona_non_Grata 32 минуты назад

      Так никто и не сыпит. Если Аленичев разогнал бездельников и создал костяк команды на вскидку: Роман Зобнин, Фернандо, Кутепов Андрей Ещенко, Мельгарехо, то Каррера после чемпионства весь "БАГАЖ" распродал и разогнал.

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      Рейтинг: +24227

      Persona_non_Grata > ilichkadr 27 минут назад

      А ты уверен, что это ИМЕННО ОН распродал и разогнал, но не "БАГАЖ" !!!, а ЧЕМПИОНСКИЙ СОСТАВ !!! Кстати, после чемпионского сезона был еще "БРОНЗОВЫЙ" сезон и если бы не некто "ОПГ РОМАШКА", то уж ТОЧНО должен был быть как минимум "СЕРЕБРЯННЫЙ" !!! (((

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      Рейтинг: +19816

      ilichkadr > Persona_non_Grata 15 минут назад

      А он где был, когда от Попова, Мелгарехо. Зе Луиша и Андриано. избавлялись? Выгнали Глушакова, теперь вместо него Гриня изображает из себя капитана, чего-то там оправдывается.
      P.S. Чтобы развалить (разбалансировать) команду много ума не надо. Убрали середину поля (Мельгарехо, Глушакова - стержень команды и Самедова) и Бобик издох.

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