Зарема отреагировала на желание Карреры вернуться в «Спартак»

Зарема Салихова прокомментировала слова экс-тренера «Спартака» Массимо Карреры о желании вернуться в клуб.

«Сейчас промотур у Массимо Карреры, он готов возглавить «Спартак», несмотря на перерыв в 2,5 года в тренерской карьере и отсутствие каких-либо результатов после «Спартака».

Но, чтобы у него получилось, сначала надо пригласить еще раз Аленичева и Титова, оставить багаж, и потом уже мотиватора Карреру», – сказала Зарема.