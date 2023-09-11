Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча между молодежной сборной Египта и сборной России на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 11 сентября 2023, в 19:00 по московскому времени. Первый матч закончился со счетом 1:1.

Стартовый состав на матч:

Россия: Тороп, Вахания, Денисов, Ермаков, Кравцов, Литвинов, Мелехин, Михайлов, Оганесян, Пиняев, Шитов.

Главный тренер: Валерий Карпин

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Египет (U-23) – Россия

Прямой эфир встречи будет траслироватья на Первом канале, так же матч будет транслировать «Фонбет».