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    • Египет (U-23) – Россия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 сентября 2023

    Египет (U-23) – Россия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча между молодежной сборной Египта и сборной России на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 11 сентября 2023, в 19:00 по московскому времени. Первый матч закончился со счетом 1:1.

    Стартовый состав на матч:

    Россия: Тороп, Вахания, Денисов, Ермаков, Кравцов, Литвинов, Мелехин, Михайлов, Оганесян, Пиняев, Шитов.

    Главный тренер: Валерий Карпин

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Египет (U-23) – Россия

    Прямой эфир встречи будет траслироватья на Первом канале, так же матч будет транслировать «Фонбет».

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    Источник: «Бомбардир»

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