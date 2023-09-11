Месси назвал лучшего защитника в мире

Всяк кулик хвалит своё болото.
Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оценил игру защитника сборной Аргентины и «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро в матче с Эквадором (1:0).
«Я думаю, что на данный момент он лучший защитник в мире. Он играл очень хорошо и, на мой взгляд, был лучшим игроком матча.
Его присутствие в обороне – лучшее, что может со мной случиться. Он всегда призывает меня идти вперед, потому что он всегда хочет играть один на один со своим соперником», – сказал Месси.
- Центральному защитнику 25 лет.
- В 4 матчах сезона АПЛ Ромеро забил 2 гола.
- Его рыночная стоимость – 60 млн евро.