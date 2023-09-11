Месси назвал лучшего защитника в мире

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси оценил игру защитника сборной Аргентины и «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро в матче с Эквадором (1:0).

«Я думаю, что на данный момент он лучший защитник в мире. Он играл очень хорошо и, на мой взгляд, был лучшим игроком матча.

Его присутствие в обороне – лучшее, что может со мной случиться. Он всегда призывает меня идти вперед, потому что он всегда хочет играть один на один со своим соперником», – сказал Месси.

Центральному защитнику 25 лет.

В 4 матчах сезона АПЛ Ромеро забил 2 гола.

Его рыночная стоимость – 60 млн евро.

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