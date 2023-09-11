«Спартак» и «Зенит» интересовались игроком молодежной сборной Бразилии

Нападающий «Сантоса» Маркос Леонардо привлек внимание топ-клубов РПЛ.
20-летним футболистом интересовались «Спартак» и «Зенит».
Москвичам предлагали купить форварда за 14-15 миллионов евро. Сам бразилец был готов к продолжению карьеры в России с зарплатой в размере 2,5 миллиона в год.
В итоге спартаковцы отказались от игрока молодежной сборной Бразилии из-за рисков по возрасту и возможной адаптации.
- Леонардо – воспитанник «Сантоса».
- За главную команду он забил 49 голов и сделал 11 ассистов в 153 матчах.
- Его рыночная стоимость – 17 млн евро.
Источник: Metaratings