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    • «Спартак» и «Зенит» интересовались игроком молодежной сборной Бразилии

    «Спартак» и «Зенит» интересовались игроком молодежной сборной Бразилии

    Нападающий «Сантоса» Маркос Леонардо привлек внимание топ-клубов РПЛ.

    20-летним футболистом интересовались «Спартак» и «Зенит».

    Москвичам предлагали купить форварда за 14-15 миллионов евро. Сам бразилец был готов к продолжению карьеры в России с зарплатой в размере 2,5 миллиона в год.

    В итоге спартаковцы отказались от игрока молодежной сборной Бразилии из-за рисков по возрасту и возможной адаптации.

    • Леонардо – воспитанник «Сантоса».
    • За главную команду он забил 49 голов и сделал 11 ассистов в 153 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 17 млн евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 11:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +209

      Amorphis 2 часа назад

      В зинит его

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5328

      Эном айс 3 часа назад

      Такс фри на оба ваших дома

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1519

      SLADE2019 3 часа назад

      А я в молодости, кто бы знал, как актрисой Нильской интересовался! Это я к тому, что нормальным болельщикам эти новости одинаково нах.. не нужны.

      3
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