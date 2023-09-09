Эменике объяснил, почему закончил карьеру в 32 года

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике назвал две причины завершения профессиональной карьеры в 32-летнем возрасте.
«У меня была травма. Потребовалась операция. И я не захотел больше пересиливать себя.
Тем более занялся бизнесом. Я же родился в семье бизнесменов. Родители занимались производством одежды. Я хотел начать своe дело», – сказал Эменике.
- Нигериец выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год.
- Форвард забил 24 гола и сделал 8 ассистов в 51 матче.
- Эменике сегодня поучаствует в игре, посвященной памяти Ильи Цымбаларя.
Источник: «Чемпионат»