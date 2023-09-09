Эменике объяснил, почему закончил карьеру в 32 года

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике назвал две причины завершения профессиональной карьеры в 32-летнем возрасте.

«У меня была травма. Потребовалась операция. И я не захотел больше пересиливать себя.

Тем более занялся бизнесом. Я же родился в семье бизнесменов. Родители занимались производством одежды. Я хотел начать своe дело», – сказал Эменике.