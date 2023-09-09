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    Эменике объяснил, почему закончил карьеру в 32 года

    Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике назвал две причины завершения профессиональной карьеры в 32-летнем возрасте.

    «У меня была травма. Потребовалась операция. И я не захотел больше пересиливать себя.

    Тем более занялся бизнесом. Я же родился в семье бизнесменов. Родители занимались производством одежды. Я хотел начать своe дело», – сказал Эменике.

    • Нигериец выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год.
    • Форвард забил 24 гола и сделал 8 ассистов в 51 матче.
    • Эменике сегодня поучаствует в игре, посвященной памяти Ильи Цымбаларя.

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    Источник: «Чемпионат»

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