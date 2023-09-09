Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Черноморца» , 9 тур Первой лиги на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2023, в 17:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Ярославле.
Предполагаемые составы команд:
«Шинник»: Довбня, Гусь, Семенов, Котин, Шадринцев, Самсонов, Алейников, Малахов, Самойлов, Соколов, Рубцов.
Главный тренер: Дмитрий Хомуха
«Черноморец»: Фролкин, Гараев, Фомин, Гречкин, Маклаков, Кумбурович, Коробов, Саадуев, Будагян, Делькин, Руденко.
Главный тренер: Константин Зырянов
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Шинник» – «Черноморец»
Прямой эфир встречи будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»