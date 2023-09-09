Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • «Шинник» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2023

    «Шинник» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Черноморца» , 9 тур Первой лиги на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2023, в 17:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Ярославле.

    Предполагаемые составы команд:

    «Шинник»: Довбня, Гусь, Семенов, Котин, Шадринцев, Самсонов, Алейников, Малахов, Самойлов, Соколов, Рубцов.

    Главный тренер: Дмитрий Хомуха

    «Черноморец»: Фролкин, Гараев, Фомин, Гречкин, Маклаков, Кумбурович, Коробов, Саадуев, Будагян, Делькин, Руденко.

    Главный тренер: Константин Зырянов

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Шинник»«Черноморец»

    Прямой эфир встречи будет транслировать «Фонбет».

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:19
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 