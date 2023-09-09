Смотреть прямую трансляцию матча «Шинник» против «Черноморца» , 9 тур Первой лиги на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 9 сентября 2023, в 17:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Ярославле.

Предполагаемые составы команд:

«Шинник»: Довбня, Гусь, Семенов, Котин, Шадринцев, Самсонов, Алейников, Малахов, Самойлов, Соколов, Рубцов.

Главный тренер: Дмитрий Хомуха

«Черноморец»: Фролкин, Гараев, Фомин, Гречкин, Маклаков, Кумбурович, Коробов, Саадуев, Будагян, Делькин, Руденко.

Главный тренер: Константин Зырянов

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Шинник» – «Черноморец»

Прямой эфир встречи будет транслировать «Фонбет».