«Реал» – самый дорогой футбольный клуб мира по версии Forbes

Авторитетный журнал Forbes обнародовал собственный рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира.
В топ-50 по версии американского финансово-экономического издания вошли 7 футбольных клубов.
- 11. «Реал» (Испания) – 6,07 млрд долларов;
- 13. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 6 млрд долларов;
- 18. «Барселона» (Испания) – 5,508 млрд долларов;
- 20. «Ливерпуль» (Англия) – 5,288 млрд долларов;
- 23. «Манчестер Сити» (Англия) – 4,99 млрд долларов;
- 24. «Бавария» (Германия) – 4,86 млрд долларов;
- 36. «ПСЖ» (Франция) – 4,21 млрд долларов.
Источник: Forbes