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    «Реал» – самый дорогой футбольный клуб мира по версии Forbes

    Авторитетный журнал Forbes обнародовал собственный рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира.

    В топ-50 по версии американского финансово-экономического издания вошли 7 футбольных клубов.

    • 11. «Реал» (Испания) – 6,07 млрд долларов;
    • 13. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 6 млрд долларов;
    • 18. «Барселона» (Испания) – 5,508 млрд долларов;
    • 20. «Ливерпуль» (Англия) – 5,288 млрд долларов;
    • 23. «Манчестер Сити» (Англия) – 4,99 млрд долларов;
    • 24. «Бавария» (Германия) – 4,86 млрд долларов;
    • 36. «ПСЖ» (Франция) – 4,21 млрд долларов.

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    Источник: Forbes

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +568

      lipatov32 1 час назад

      Что МУ-МУ делает так высоко? Бред!!!!

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