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    • Зинченко рассказал, что Каземиро отказался отдать ему футболку

    Зинченко рассказал, что Каземиро отказался отдать ему футболку

    Защитник «Арсенала» Александр Зинченко раскрыл подробности диалога с хавбеком «Манчестер Юнайтед» Каземиро после очного матча двух команд.

    «Я перед игрой спросил у Жезуса, смогу ли я получить футболку Каземиро, потому что это легендарный игрок, пять побед в Лиге чемпионов, много титулов. Я спросил, можно ли, он ответил: «Да, я у него заберу».

    Потом я увидел их и подошeл на поле. Он начал снимать футболку, отдавая еe Жезусу. Я сказал: «Сюда, на базу». А он говорит: «Нет-нет. Спрашивай у Томаса Парти».

    Я так понимаю, что он смотрел моe интервью, где меня спросили, кого я выбрал бы из опорников. Даже такие люди, имеющие такой багаж опыта, обращают на это внимание и могут немного обидеться.

    У меня спросили: «Кто самый недооценeнный футболист АПЛ?» Я сказал, что Томас Парти. У этого игрока есть всe. Меня спросили, лучше ли он Родри. Но я не говорил кто лучше», – рассказал Зинченко.

    • «Арсенал» играл с «МЮ» в 4-м туре АПЛ.
    • Лондонцы победили со счетом 3:1.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:25
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +21724

      Cleaner 3 часа назад

      Зиночку обидели, футболку кумира не подарили!!!...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      mama1991 5 часов назад

      казимиро смотрел интервью зинченко)))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +342

      Александр.Т. 5 часов назад

      А что де сам не спросил у него футболку на прямую?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19773

      ilichkadr > Александр.Т. 5 часов назад

      Видимо постеснялся, хотя у х.охлов это не принято. Скорее всего с португальским языком не дружит.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19773

      ilichkadr 6 часов назад

      Интересно, кто спросил у Зинченко? Похоже, что он сам у себя спрашивает и сам же отвечает. Это у х.охлов не отнять.......

      2
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      Рейтинг: +21724

      Cleaner > ilichkadr 3 часа назад

      Теперь Каземиро попадет в Миротворец за то, что украинца прилюдно продинамил!!!

      0
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      Рейтинг: +19773

      ilichkadr > Cleaner 2 часа назад

      В Украину не пустят, разве. что наёмником в окопы.

      0
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      Рейтинг: +728

      Октавиус 6 часов назад

      И я заплакал - добавил Зинченко

      2
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