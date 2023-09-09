Зинченко рассказал, что Каземиро отказался отдать ему футболку

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко раскрыл подробности диалога с хавбеком «Манчестер Юнайтед» Каземиро после очного матча двух команд.

«Я перед игрой спросил у Жезуса, смогу ли я получить футболку Каземиро, потому что это легендарный игрок, пять побед в Лиге чемпионов, много титулов. Я спросил, можно ли, он ответил: «Да, я у него заберу».

Потом я увидел их и подошeл на поле. Он начал снимать футболку, отдавая еe Жезусу. Я сказал: «Сюда, на базу». А он говорит: «Нет-нет. Спрашивай у Томаса Парти».

Я так понимаю, что он смотрел моe интервью, где меня спросили, кого я выбрал бы из опорников. Даже такие люди, имеющие такой багаж опыта, обращают на это внимание и могут немного обидеться.

У меня спросили: «Кто самый недооценeнный футболист АПЛ?» Я сказал, что Томас Парти. У этого игрока есть всe. Меня спросили, лучше ли он Родри. Но я не говорил кто лучше», – рассказал Зинченко.