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  • Зинченко рассказал, что Каземиро отказался отдать ему футболку

Зинченко рассказал, что Каземиро отказался отдать ему футболку

9 сентября 2023, 13:25
5

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко раскрыл подробности диалога с хавбеком «Манчестер Юнайтед» Каземиро после очного матча двух команд.

«Я перед игрой спросил у Жезуса, смогу ли я получить футболку Каземиро, потому что это легендарный игрок, пять побед в Лиге чемпионов, много титулов. Я спросил, можно ли, он ответил: «Да, я у него заберу».

Потом я увидел их и подошeл на поле. Он начал снимать футболку, отдавая еe Жезусу. Я сказал: «Сюда, на базу». А он говорит: «Нет-нет. Спрашивай у Томаса Парти».

Я так понимаю, что он смотрел моe интервью, где меня спросили, кого я выбрал бы из опорников. Даже такие люди, имеющие такой багаж опыта, обращают на это внимание и могут немного обидеться.

У меня спросили: «Кто самый недооценeнный футболист АПЛ?» Я сказал, что Томас Парти. У этого игрока есть всe. Меня спросили, лучше ли он Родри. Но я не говорил кто лучше», – рассказал Зинченко.

  • «Арсенал» играл с «МЮ» в 4-м туре АПЛ.
  • Лондонцы победили со счетом 3:1.

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Источник: «Чемпионат»
Англия. Премьер-лига Арсенал Манчестер Юнайтед Каземиро Зинченко Александр
Комментарии (5)
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Октавиус
1694255361
И я заплакал - добавил Зинченко
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ilichkadr
1694256088
Интересно, кто спросил у Зинченко? Похоже, что он сам у себя спрашивает и сам же отвечает. Это у х.охлов не отнять.......
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Александр.Т.
1694260578
А что де сам не спросил у него футболку на прямую?
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