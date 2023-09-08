Головин назвал российского игрока, которого посоветовал бы подписать «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил, кого из российских футболистов он мог бы порекомендовать своему клубу.

«Кого посоветую из россиян «Монако»? Федю Чалова – выглядит хорошо в последние полтора года.

Пошла ли ему поездка в «Базель» на пользу? Один из залогов успешной игры – это аренда в Европу», – сказал Головин.

В новом сезоне Чалов забил 5 голов и сделал 1 ассист в 11 матчах.

Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

Чалов и Головин – воспитанники ЦСКА.

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