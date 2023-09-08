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    • Головин назвал российского игрока, которого посоветовал бы подписать «Монако»

    Головин назвал российского игрока, которого посоветовал бы подписать «Монако»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин ответил, кого из российских футболистов он мог бы порекомендовать своему клубу.

    «Кого посоветую из россиян «Монако»? Федю Чалова – выглядит хорошо в последние полтора года.

    Пошла ли ему поездка в «Базель» на пользу? Один из залогов успешной игры – это аренда в Европу», – сказал Головин.

    • В новом сезоне Чалов забил 5 голов и сделал 1 ассист в 11 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
    • Чалов и Головин – воспитанники ЦСКА.

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    Источник: «Чемпионат»

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    08.09.2023 19:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +902

      bratskij 9 часов назад

      Господи, Пусть свалит уже это бревно из ЦСКА. Сашка помоги ему убогому.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3592

      momwig_ 11 часов назад

      Сашка не смотрит росфутбол. Ну и молодец.

      0
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