Гершкович: «Ребята, что вы сделали с «Торпедо»?!»

Глава Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович раскритиковал «Торпедо».

– Как «Торпедо» с самым большим бюджетом в лиге занимает 11-место в ФНЛ?

– Если бы я знал... Что тут обсуждать? Особо и сказать то уже, к сожалению, нечего. В «Торпедо» уже давно происходят вещи далекие от футбола.

– Например?

– Ну как можно было пригласить тренера, который толком никогда нигде не работал? Ну вот как, скажите мне?! Каких успехов добивался этот Клотет?

Жаль болельщиков... Такие традиции у «Торпедо», такая история! Кто и как управляет этим клубом? Какие вообще задачи у этих управленцев?

– Ваша версия?

– Не знаю... Может, им и не нужно возвращаться в РПЛ? Может, там другие цели стоят? Делаю такое предположение, так как никаких перспектив у автозаводцев в ФНЛ сейчас не видно.

11-е место. Три поражения в пяти турах... Вылетели бездарно из РПЛ! И сейчас все в тумане! Ну как же так?!

– Но как уволить Клотета? Придется платить очень серьезную неустойку.

– Да надо уволить в первую очередь не Клотета, а того, кто его пригласил. Вот кто принимал решение по испанцу? Безобразие! Где логика?! Болельщики торпедовские в полном недоумении.

– Сейчас уже в футбольных кругах пошли разговоры о том, что Клотет хочет пригласить в команду еще двух своих помощников-испанцев...

– Я не против иностранных специалистов. Я против тренеров, которые ничего из себя не представляют. Ну откуда он взялся? Я и многие мои коллеги про него ничего не слышали.

Но ему доверяют такой клуб! Уму непостижимо! На каком основании? Почему вы такой контракт ему предложили? Его невозможно уволить? Ну пусть еще пару лет поработает...

Все придет к тому, что и из Первой лиги «Торпедо» вылетит. А вы еще говорите, что он двух испанцев зовет... Ну-ну. Зачем двоих то? Пусть сразу 10 приглашает! Водителя-испанца, врача-испанца!

Ребята, что вы сделали с «Торпедо»?! Почему забыли про традиции, болельщиков? Ко мне люди на футболе подходят, спрашивают... А мне и сказать нечего. Остается только плечами пожимать и задавать вопросы в пустоту: ребята, что вы делаете?!