В РФС объяснили, почему сентябрьские матчи сборной России не идут в зачет рейтинга ФИФА

Значит по факту, игроки не будут заиграны за сборную?) тогда для чего этот фарс?)
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о статусе матчей сборной России в сентябре.
- В четверг россияне сыграли вничью с олимпийской сборной Египта – 1:1.
- 11 сентября команды встретятся еще раз.
- 12 сентября сборная России проведет матч с Катаром.
Митрофанов подтвердил, что эти игры не идут в зачет рейтинга ФИФА.
«Встречи проводятся не по правилам официальных товарищеских матчей, а по правилам тренировочных игр, с большим количеством замен», – объяснил генсек РФС.