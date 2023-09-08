В РФС объяснили, почему сентябрьские матчи сборной России не идут в зачет рейтинга ФИФА

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о статусе матчей сборной России в сентябре.

В четверг россияне сыграли вничью с олимпийской сборной Египта – 1:1.

11 сентября команды встретятся еще раз.

12 сентября сборная России проведет матч с Катаром.

Митрофанов подтвердил, что эти игры не идут в зачет рейтинга ФИФА.

«Встречи проводятся не по правилам официальных товарищеских матчей, а по правилам тренировочных игр, с большим количеством замен», – объяснил генсек РФС.