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    • В РФС объяснили, почему сентябрьские матчи сборной России не идут в зачет рейтинга ФИФА

    В РФС объяснили, почему сентябрьские матчи сборной России не идут в зачет рейтинга ФИФА

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о статусе матчей сборной России в сентябре.

    • В четверг россияне сыграли вничью с олимпийской сборной Египта – 1:1.
    • 11 сентября команды встретятся еще раз.
    • 12 сентября сборная России проведет матч с Катаром.

    Митрофанов подтвердил, что эти игры не идут в зачет рейтинга ФИФА.

    «Встречи проводятся не по правилам официальных товарищеских матчей, а по правилам тренировочных игр, с большим количеством замен», – объяснил генсек РФС.

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    Источник: ТАСС

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    08.09.2023 15:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3944

      acor94 15 часов назад

      Значит по факту, игроки не будут заиграны за сборную?) тогда для чего этот фарс?)

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      Рейтинг: +52

      ramblernasheveverything > acor94 13 часов назад

      Фарс уже давно.После того как УЕФА напнула российский футбол, 15 членов РФС в УЕФА посты занимают, за это бабло получают.
      Вот тебе фарс по полной программе.

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