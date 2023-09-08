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    • Второй матч России с Египтом не покажут на федеральных каналах: где смотреть?

    Второй матч России с Египтом не покажут на федеральных каналах: где смотреть?

    Второй матч сборной России против Египта не будет транслироваться на федеральных каналах.

    «Кинопоиск» покажет ответный матч сборной России с Египтом. Эксклюзивная трансляция будет доступна бесплатно всем пользователям онлайн-кинотеатра.

    Помимо трансляции в привычном формате, зрителей будет ждать специальная версия с комментариями создателя Мяч Production и авторов ВГИКа», – сообщает пресс-служба сборной России.

    • Ответный матч пройдeт в египетском городе Суэц 11 сентября.
    • Начало – в 19:00 мск.
    • Первый матч завершился вничью – 1:1.

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    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 13:15
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +32

      ramblernasheveverything 33 минуты назад

      зрителей будет ждать специальная версия с комментариями создателя Мяч Production и авторов ВГИКа»----
      О чем это они ? Товарищеский матч с каким то Египтом...Деньги девать некуда ? Отдайте на операции для больных детей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      Купа Купыч 1 час назад

      Livetv. me

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5813

      neim 1 час назад

      Не велика беда. Чего там смотреть-то, расширенный состав Карпина ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta 1 час назад

      Вообще, матчи сборной надо показывать бесплатно

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14918

      Skull_Boy 1 час назад

      Одного раза позора было достаточно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24130

      Persona_non_Grata 1 час назад

      А там есть на что смотреть ??? (((

      0
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