Второй матч России с Египтом не покажут на федеральных каналах: где смотреть?

Второй матч сборной России против Египта не будет транслироваться на федеральных каналах.
«Кинопоиск» покажет ответный матч сборной России с Египтом. Эксклюзивная трансляция будет доступна бесплатно всем пользователям онлайн-кинотеатра.
Помимо трансляции в привычном формате, зрителей будет ждать специальная версия с комментариями создателя Мяч Production и авторов ВГИКа», – сообщает пресс-служба сборной России.
- Ответный матч пройдeт в египетском городе Суэц 11 сентября.
- Начало – в 19:00 мск.
- Первый матч завершился вничью – 1:1.
Источник: телеграм-канал сборной России