Второй матч России с Египтом не покажут на федеральных каналах: где смотреть?

Второй матч сборной России против Египта не будет транслироваться на федеральных каналах.

«Кинопоиск» покажет ответный матч сборной России с Египтом. Эксклюзивная трансляция будет доступна бесплатно всем пользователям онлайн-кинотеатра.

Помимо трансляции в привычном формате, зрителей будет ждать специальная версия с комментариями создателя Мяч Production и авторов ВГИКа», – сообщает пресс-служба сборной России.