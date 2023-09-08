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    • Карпин объяснил свои резонансные слова про Пиняева и «Локомотив»

    Карпин объяснил свои резонансные слова про Пиняева и «Локомотив»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал свое резонансное высказывание о состоянии нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева.

    Ранее Карпин заявил: «Пиняева в «Локомотиве» ставят даже несмотря на проблемы. Мы так делать не будем».

    «[Пиняев] восстанавливается. Заявление «Локомотива»? Возможно, у него не было проблем в «Локомотиве», а здесь у него были. Был приведен пример.

    Если вы посмотрите интервью, там о нем было сказано со словами «допустим, может быть, Пиняев», потому что Пиняев был до меня на пресс-конференции. Вот и все. Почему так возбудились люди, я не понимаю. Видимо, нет дыма без огня», – сказал Карпин.

    • Учебно-тренировочный сбор национальной команды продлится до 12 сентября.
    • 18-летний Пиняев в новом сезоне забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 10 матчах.

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    Источник: ТАСС

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