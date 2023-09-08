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    Пилипчук сравнил «Спартак» при Каррере и Абаскале

    Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук сравнил чемпионский «Спартак»-2017 с нынешней командой Гильермо Абаскаля.

    «Тяжело судить, не видя тренировочного процесса нынешнего «Спартака» и не зная индивидуальных качеств игроков. Тех футболистов я видел каждый день и понимал, что они могут. Вся страна это видела.

    Мне кажется, в чемпионском «Спартаке» всe-таки игроки были качественнее. Там было много футболистов с хорошими качествами: Фернандо, Луис Адриано, Таски, Боккетти. Можно добавить россиян: Глушаков, Самедов.

    У меня остались очень хорошие воспоминания о двух спартаковских сезонах. До сих пор слежу за командой», – сказал Пилипчук.

    • «Спартак» идет 9-м в РПЛ.
    • Команда не побеждает в чемпионате 4 матча подряд.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3184

      alefreddy 1 минуту назад

      Сейчас игроков в два раза больше а качество низкое.Тот же ветеран Фернандо наголову выше любого из состава

      0
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    • ...
      Рейтинг: +440

      erybov1965 22 минуты назад

      Все правильно сказано,состав был действительно качественнее,опытнее и техничнее,а значит и стабильнее.Так что за состав, надо тоже спросить с кого надо,а то, во всем тренер виноват.Надо все учитывать,прежде чем принимать серйозные решения.

      1
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      Рейтинг: +5904

      Питерский князь 2 часа назад

      Куча пенальти купленных лля Карреры, вот об чём я помню.
      Что не игра, то пенальти!
      Стыдно за рыл!

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      Рейтинг: +2532

      Январь 59 3 часа назад

      Не успел Каррера прилететь, а уже начались сравнения.

      0
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