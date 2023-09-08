Пилипчук сравнил «Спартак» при Каррере и Абаскале

Бывший тренер «Спартака» Роман Пилипчук сравнил чемпионский «Спартак»-2017 с нынешней командой Гильермо Абаскаля.
«Тяжело судить, не видя тренировочного процесса нынешнего «Спартака» и не зная индивидуальных качеств игроков. Тех футболистов я видел каждый день и понимал, что они могут. Вся страна это видела.
Мне кажется, в чемпионском «Спартаке» всe-таки игроки были качественнее. Там было много футболистов с хорошими качествами: Фернандо, Луис Адриано, Таски, Боккетти. Можно добавить россиян: Глушаков, Самедов.
У меня остались очень хорошие воспоминания о двух спартаковских сезонах. До сих пор слежу за командой», – сказал Пилипчук.
- «Спартак» идет 9-м в РПЛ.
- Команда не побеждает в чемпионате 4 матча подряд.
Источник: «Чемпионат»