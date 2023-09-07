Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча между молодежной сборной Египта и сборной России на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 7 сентября 2023, в 19:00 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
Россия: Агкацев, Хлусевич, Александров, Литвинов, Лангович, Прохин, Васильев, Коваленко, Кузнецов, Гладышев, Мусаев
Главный тренер: Валерий Карпин
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Египет – Россия
Прямой эфир встречи будет траслироватья на Первом канале, так же матч будет транслировать «Фонбет».
Источник: Бомбардир