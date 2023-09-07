Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Египет (U-23) – Россия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2023

    Египет (U-23) – Россия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию товарищеского матча между молодежной сборной Египта и сборной России на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 7 сентября 2023, в 19:00 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    Россия: Агкацев, Хлусевич, Александров, Литвинов, Лангович, Прохин, Васильев, Коваленко, Кузнецов, Гладышев, Мусаев

    Главный тренер: Валерий Карпин

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча Египет – Россия

    Прямой эфир встречи будет траслироватья на Первом канале, так же матч будет транслировать «Фонбет».

    Новости по теме
    Девять футболистов дебютировали за сборную России
    Стал известен стартовый состав сборной России на матч с Египтом (U-23) – 7 сентября 5
    Сборная России сыграет в Египте при +37 градусов 2
    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:01
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 