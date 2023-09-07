Молодежная сборная Узбекистана отказалась от международного турнира ради матчей с Россией

Старший тренер молодежной сборной Узбекистана Фарход Нишонов рассказал, чем пожертвовала его команда, чтобы сыграть с Россией.

– Какие задачи стоят перед вашей командой в матчах со сборной России?

– Играть в красивый, зрелищный и атакующий футбол. Глобальных задач у команды нет, у нас на данный момент проходит селекция в сборной.

Россия – интересный и сильный соперник, нам будет полезно сыграть с ней. Спасибо, что ваша команда приехала.

– Играть согласились сразу?

– В федерации мне сказали об этих играх, я сразу согласился. У нас был и другой вариант – международный турнир в Словакии, но мы отказались, сделав выбор в пользу России.