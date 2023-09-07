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    • Молодежная сборная Узбекистана отказалась от международного турнира ради матчей с Россией

    Молодежная сборная Узбекистана отказалась от международного турнира ради матчей с Россией

    Старший тренер молодежной сборной Узбекистана Фарход Нишонов рассказал, чем пожертвовала его команда, чтобы сыграть с Россией.

    – Какие задачи стоят перед вашей командой в матчах со сборной России?

    – Играть в красивый, зрелищный и атакующий футбол. Глобальных задач у команды нет, у нас на данный момент проходит селекция в сборной.

    Россия – интересный и сильный соперник, нам будет полезно сыграть с ней. Спасибо, что ваша команда приехала.

    – Играть согласились сразу?

    – В федерации мне сказали об этих играх, я сразу согласился. У нас был и другой вариант – международный турнир в Словакии, но мы отказались, сделав выбор в пользу России.

    • Матчи молодeжных сборных Узбекистана и России состоятся в Бухаре.
    • Даты товарищеских встреч – 8 и 11 сентября.

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    Источник: «Матч ТВ»

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