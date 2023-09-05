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    Семин отреагировал на увольнение Евсеева из «Факела»

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что боссы «Факела» поспешили, уволив главного тренера Вадима Евсеева.

    «Думаю, это большая спешка, потому что в прошлом сезоне Евсеев оставил «Факел» в РПЛ, а сейчас чемпионат только начинается. Команда у него в отдельных матчах играла очень хорошо. Не было удачи у него. Руководители часто выносят неожиданные решения.

    Сможет ли Евсеев в этом сезоне возглавить какой-нибудь другой клуб РПЛ? А почему нет? Он молодой парень. Где бы он ни работал, везде все хорошо было. Прошло всего 7 туров. Это только начало. Я бы не стал за 7 туров оценивать тренера», – сказал Семин.

    • 47-летний Евсеев возглавлял «Факел» с 1 мая.
    • В новом сезоне команда набрала 4 очка в 7 турах РПЛ и идет в зоне вылета.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2023 23:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +102454

      zigbert 4 часа назад

      Конечно руководство Факела поторопилось с увольнением Евсеева. Сезон только начался а они уже делают скоропалительные выводы.

      0
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      Рейтинг: +195

      The only one 12 часов назад

      Где то Семин прав

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7253

      Красногорск_Фан 12 часов назад

      Весь фарт в этом году в Локомотиве. Играет хреново а очки вырывает затолкав корявого. Последнюю игру не беру, не смотрел.

      0
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      Рейтинг: +16128

      Алексей З 15 часов назад

      Асхабадзе везде заявляет , что Факел самый бедный клубв РПЛ, ну и что вы хотите, на что надеетесь ? Команда играет в силу своих игроков , не добрали 1-2 очка, но тут уж фарт и мастерство подвело , так бывает.

      2
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      Рейтинг: +6108

      Дядя Серёжа 15 часов назад

      А для Спартака 7 туров не показатель...

      0
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      Рейтинг: +39

      bulls27 16 часов назад

      Евсеев , давай в Спартак , навели шороху .

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