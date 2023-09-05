Семин отреагировал на увольнение Евсеева из «Факела»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что боссы «Факела» поспешили, уволив главного тренера Вадима Евсеева.

«Думаю, это большая спешка, потому что в прошлом сезоне Евсеев оставил «Факел» в РПЛ, а сейчас чемпионат только начинается. Команда у него в отдельных матчах играла очень хорошо. Не было удачи у него. Руководители часто выносят неожиданные решения.

Сможет ли Евсеев в этом сезоне возглавить какой-нибудь другой клуб РПЛ? А почему нет? Он молодой парень. Где бы он ни работал, везде все хорошо было. Прошло всего 7 туров. Это только начало. Я бы не стал за 7 туров оценивать тренера», – сказал Семин.

47-летний Евсеев возглавлял «Факел» с 1 мая.

В новом сезоне команда набрала 4 очка в 7 турах РПЛ и идет в зоне вылета.

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