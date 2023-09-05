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  • Губерниев: «Павлюченко умом не вышел, глупый. Жаль таких убогих»

Губерниев: «Павлюченко умом не вышел, глупый. Жаль таких убогих»

5 сентября 2023, 22:47
14

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал экс-нападающего сборной России Романа Павлюченко.

У футболиста и комментатора возник конфликт из-за звонка в эфире ютуб-шоу «Ну так нельзя, ***».

  • Комментатор позвонил экс-футболисту во время шоу Слуцкого и Дзюбы.
  • Губерниев пообещал Павлюченко размазать его в прямом эфире и сделать из него «полное говно».
  • Павлюченко в ответ назвал комментатора дебилом и повесил трубку.

«Жалко мне Ромку Павлюченко. Пустой, глупый. Бедненький…

Вот ведь живут иные люди… Потом, бац, что-то сказали не подумав. Умишко скудный… Далее получают небольшой ответ. Потом обижаются – как же так?

А все от отсутствия ума и умишком то не вышли. Жаль таких. Убогих…» – написал Губерниев в телеграме.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Павлюченко Роман Губерниев Дмитрий
Комментарии (14)
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Sky Spartak
1693944567
Губа реально неадекват ! В биатлоне нет такого ажиотажа похоже.. Надеюсь его скоро отстранят от футбола...
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odessakmv
1693948846
Дима, если бы ты знал, что про тебя не только вся страна и "мир биатлона" думают, ты бы *****
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шахта Заполярная
1693951449
Рома правильно назвал дебила, дебилом и повесил трубку. О чем можно говорить с отмороженной головой.
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Дядя Серёжа
1693969198
Давно тебя пора сослать в даааальнюю губернию
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balam
1693976383
губа-фсе.крыша поехала
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evgevg13
1693976634
За такие слова Павлюченко подал бы на этого неадеквата в суд за оскорбление и моральный ущерб. Взыскали пару- тройку лямов и заткнулось бы это пугало.
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Baggio1986
1693978465
Ещё после того,как он Малафеева обосрал надо было выкинуть его, действительно дебил.
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Дядя Серёжа
1693978551
Верует, что его морда неприкосновенная... ну-ну
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alp
1693981875
интересная логика у биатлониста - сам позвонил, нахамил, получил в ответ "дебил" и чем то недоволен. там с головой, похоже, совсем кирдык.
Ответить
mahan
1693982335
Губерниев давно уже умом поехал...
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