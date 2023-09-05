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    • Губерниев: «Павлюченко умом не вышел, глупый. Жаль таких убогих»

    Губерниев: «Павлюченко умом не вышел, глупый. Жаль таких убогих»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал экс-нападающего сборной России Романа Павлюченко.

    У футболиста и комментатора возник конфликт из-за звонка в эфире ютуб-шоу «Ну так нельзя, ***».

    • Комментатор позвонил экс-футболисту во время шоу Слуцкого и Дзюбы.
    • Губерниев пообещал Павлюченко размазать его в прямом эфире и сделать из него «полное говно».
    • Павлюченко в ответ назвал комментатора дебилом и повесил трубку.

    «Жалко мне Ромку Павлюченко. Пустой, глупый. Бедненький…

    Вот ведь живут иные люди… Потом, бац, что-то сказали не подумав. Умишко скудный… Далее получают небольшой ответ. Потом обижаются – как же так?

    А все от отсутствия ума и умишком то не вышли. Жаль таких. Убогих…» – написал Губерниев в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    05.09.2023 22:47
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1928

      mahan 11 часов назад

      Губерниев давно уже умом поехал...

      0
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      Рейтинг: +11820

      alp 11 часов назад

      интересная логика у биатлониста - сам позвонил, нахамил, получил в ответ "дебил" и чем то недоволен. там с головой, похоже, совсем кирдык.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3806

      serppion 12 часов назад

      Губошлеп, похоже, непотопляем как Чубайс раньше. Всюду лезет его плесень. Кто-нибудь способен объяснить, что такое "губерниев в спорте"? Чем знаменит этот пошляк?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      The only one > serppion 12 часов назад

      в своё время на чемпионате лодку утопил.

      1
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      Рейтинг: +6108

      Дядя Серёжа 12 часов назад

      Верует, что его морда неприкосновенная... ну-ну

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6499

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 4 часа назад

      Какая отвратительная рожа...

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      Рейтинг: +738

      Baggio1986 12 часов назад

      Ещё после того,как он Малафеева обосрал надо было выкинуть его, действительно дебил.

      2
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      Рейтинг: +195

      The only one 13 часов назад

      Был от дебилом в гребле, в биатлоне. А в футболе стал хроническим дебилом.

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      Рейтинг: +2445

      evgevg13 13 часов назад

      За такие слова Павлюченко подал бы на этого неадеквата в суд за оскорбление и моральный ущерб. Взыскали пару- тройку лямов и заткнулось бы это пугало.

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      Рейтинг: +1802

      balam 13 часов назад

      губа-фсе.крыша поехала

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      Рейтинг: +6108

      Дядя Серёжа 15 часов назад

      Давно тебя пора сослать в даааальнюю губернию

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      Рейтинг: +6499

      subbotaspartak > Дядя Серёжа 4 часа назад

      У нас на Курилах биатлонный стадион есть? Дворником

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      Рейтинг: +16128

      Алексей З 15 часов назад

      Интересно , почему эта мерзота позволяет так себя вести ? Лизание царя путь к бесчестию и вседозволенности. Этой прислуге дьявола , неплохо бы табло разбить.

      3
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