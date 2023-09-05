Губерниев: «Павлюченко умом не вышел, глупый. Жаль таких убогих»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев раскритиковал экс-нападающего сборной России Романа Павлюченко.

У футболиста и комментатора возник конфликт из-за звонка в эфире ютуб-шоу «Ну так нельзя, ***».

Комментатор позвонил экс-футболисту во время шоу Слуцкого и Дзюбы.

Губерниев пообещал Павлюченко размазать его в прямом эфире и сделать из него «полное говно».

Павлюченко в ответ назвал комментатора дебилом и повесил трубку.

«Жалко мне Ромку Павлюченко. Пустой, глупый. Бедненький…

Вот ведь живут иные люди… Потом, бац, что-то сказали не подумав. Умишко скудный… Далее получают небольшой ответ. Потом обижаются – как же так?

А все от отсутствия ума и умишком то не вышли. Жаль таких. Убогих…» – написал Губерниев в телеграме.