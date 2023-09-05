Эракович подробно объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Спартак»

Защитник «Зенита» Страхинья Эракович рассказал, почему летом не перешел в «Спартак».

«Я выбрал «Зенит» по своим причинам. Это было моим решением, хотя получал предложение и от «Спартака». Журналисты врут, когда говорят, что «Зенит» просто предложил больше денег. Эта команда играет очень качественно.

Не знаю какое предложение было от «Спартака». Было ли предложение от «Локомотива»? От «Локомотива» предложений я не получал», – сказал Эракович.