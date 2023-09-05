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  • Эракович подробно объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Спартак»

Эракович подробно объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Спартак»

5 сентября 2023, 10:46
10

Защитник «Зенита» Страхинья Эракович рассказал, почему летом не перешел в «Спартак».

«Я выбрал «Зенит» по своим причинам. Это было моим решением, хотя получал предложение и от «Спартака». Журналисты врут, когда говорят, что «Зенит» просто предложил больше денег. Эта команда играет очень качественно.

Не знаю какое предложение было от «Спартака». Было ли предложение от «Локомотива»? От «Локомотива» предложений я не получал», – сказал Эракович.

  • Эракович куплен у «Црвены Звезды».
  • Он провел 6 матчей за «Зенит».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Эракович Страхиня
Комментарии (10)
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Solist345345
1693900459
Название бомбическое. Что именно он подробно объяснил?
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nik55
1693900675
не трепись-----только деньги
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Skull_Boy
1693902652
Что лучше ЗП 4 млн или 1,5 и не надо ляля, и то же самое с Коваленко про которого теперь никто не помнит
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NewLife
1693906320
"Эракович подробно объяснил, почему выбрал «Зенит»" "«Я выбрал «Зенит» по своим причинам. Это было моим решением" Редакторы, вы специально делаете такие заголовки, не соответствующие содержанию, чтобы рассмешить людей ?
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alp
1693912124
достаточно было просто посмотреть на турнирную таблицу за последние несколько лет, и выбрать свою команду. Эракович именно так и сделал, и не прогадал - достаточно посмотреть на текущую турнирную таблицу
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шахта Заполярная
1693915198
Зачем выкручиваться и врать, основным было решение это зарплата, но и то что зенит последние годы был чемпионом. Сказал бы уже прямо и правду. Вот и все свои причины.
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zigbert
1693943534
Перешел и перешел. Все эти оправдания неуместны.
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