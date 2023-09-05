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    • Эракович подробно объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Спартак»

    Эракович подробно объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Спартак»

    Защитник «Зенита» Страхинья Эракович рассказал, почему летом не перешел в «Спартак».

    «Я выбрал «Зенит» по своим причинам. Это было моим решением, хотя получал предложение и от «Спартака». Журналисты врут, когда говорят, что «Зенит» просто предложил больше денег. Эта команда играет очень качественно.

    Не знаю какое предложение было от «Спартака». Было ли предложение от «Локомотива»? От «Локомотива» предложений я не получал», – сказал Эракович.

    • Эракович куплен у «Црвены Звезды».
    • Он провел 6 матчей за «Зенит».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2023 10:46
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +102454

      zigbert 22 часа назад

      Перешел и перешел. Все эти оправдания неуместны.

      0
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      Рейтинг: +3921

      шахта Заполярная 5 сентября, 14:59

      Зачем выкручиваться и врать, основным было решение это зарплата, но и то что зенит последние годы был чемпионом. Сказал бы уже прямо и правду. Вот и все свои причины.

      2
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      Рейтинг: +11820

      alp 5 сентября, 14:08

      достаточно было просто посмотреть на турнирную таблицу за последние несколько лет, и выбрать свою команду. Эракович именно так и сделал, и не прогадал - достаточно посмотреть на текущую турнирную таблицу

      0
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      Рейтинг: +19614

      NewLife 5 сентября, 12:32

      "Эракович подробно объяснил, почему выбрал «Зенит»"
      "«Я выбрал «Зенит» по своим причинам. Это было моим решением"
      Редакторы, вы специально делаете такие заголовки, не соответствующие содержанию, чтобы рассмешить людей ?


      3
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      Рейтинг: +14915

      Skull_Boy 5 сентября, 11:30

      Что лучше ЗП 4 млн или 1,5 и не надо ляля, и то же самое с Коваленко про которого теперь никто не помнит

      3
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      Рейтинг: +10

      Cap. Flint > Skull_Boy 23 часа назад

      Спартак предлагал 1.5 в Зените он получает 1.1

      0
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      Рейтинг: +14915

      Skull_Boy > Cap. Flint 14 часов назад

      Малколм тоже получал 2 млн, а оказывается все 15 и даже бестолковый Ерохин имеет ЗП в 4 млн

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      Рейтинг: +8685

      nik55 5 сентября, 10:57

      не трепись-----только деньги

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      Рейтинг: +930

      Solist345345 5 сентября, 10:54

      Название бомбическое. Что именно он подробно объяснил?

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      Рейтинг: +6840

      Давид59 > Solist345345 5 сентября, 12:29

      Ну у Бомбардира почти всегда заголовки, за которыми ничего не стоит. Если пишут ответил, значит промолчал, если пишут объяснил, значит что-то промычал

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